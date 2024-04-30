https://ria.ru/20240430/vyplata-1943101475.html

Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы

Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2024

Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, дети погибших участников войны, а также родившиеся до 9 мая 1945 года ежегодно в Тюменской области получают единовременную РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T06:17

2024-04-30T06:17

2024-04-30T06:17

тюменская область

общество

тюменская область

ленинград

сталинград

александр моор

день победы

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, дети погибших участников войны, а также родившиеся до 9 мая 1945 года ежегодно в Тюменской области получают единовременную выплату накануне Дня Победы, в этом году на данные цели из регионального бюджета направлено 139 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте правительства региона. "К годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора Тюменской области из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. В этом году ее получат почти 40 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено 139 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Размер выплат варьируется от 10 тысяч рублей участникам войны до 2 тысяч рублей рожденным до 9 мая 1945 года. Деньги перечисляются автоматически, начиная с апреля, дополнительных заявлений или обращений не требуется. Помимо этого, около трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в апреле-мае получают именные поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочные наборы с доставкой на дом. "Их вручают представители администраций муниципальных образований, сельских поселений, социальных служб, привлекаются волонтеры Победы. Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в районах, в которых произошло подтопление, находятся на особом контроле, без внимания не останется ни один ветеран", – отмечается в сообщении. По данным сайта правительства, в Тюменской области проживают 63 участников Великой Отечественной войны, 63 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 52 жителя блокадного Ленинграда и два жителя осажденного Сталинграда, более 2,3 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 437 вдов участников Великой Отечественной войны. Всем ветеранам меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.

https://ria.ru/20240426/matpomosch-1942402469.html

https://ria.ru/20240403/kachestvo-1937589810.html

тюменская область

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общество, тюменская область, ленинград, сталинград, александр моор, день победы