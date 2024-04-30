Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы
Тюменская область выплатит ветеранам 139 миллионов рублей в честь Дня Победы
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, дети погибших участников войны, а также родившиеся до 9 мая 1945 года ежегодно в Тюменской области получают единовременную выплату накануне Дня Победы, в этом году на данные цели из регионального бюджета направлено 139 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте правительства региона.
"К годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора Тюменской области из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. В этом году ее получат почти 40 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено 139 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Размер выплат варьируется от 10 тысяч рублей участникам войны до 2 тысяч рублей рожденным до 9 мая 1945 года. Деньги перечисляются автоматически, начиная с апреля, дополнительных заявлений или обращений не требуется.
Помимо этого, около трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в апреле-мае получают именные поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочные наборы с доставкой на дом. "Их вручают представители администраций муниципальных образований, сельских поселений, социальных служб, привлекаются волонтеры Победы. Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в районах, в которых произошло подтопление, находятся на особом контроле, без внимания не останется ни один ветеран", – отмечается в сообщении.
По данным сайта правительства, в Тюменской области проживают 63 участников Великой Отечественной войны, 63 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 52 жителя блокадного Ленинграда и два жителя осажденного Сталинграда, более 2,3 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 437 вдов участников Великой Отечественной войны. Всем ветеранам меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.