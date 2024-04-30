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Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2024
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Тюменская область
 
06:17 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/vyplata-1943101475.html
Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы
Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2024
Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы
Ветераны Великой Отечественной войны, дети погибших участников войны, а также родившиеся до 9 мая 1945 года ежегодно в Тюменской области получают единовременную РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T06:17
2024-04-30T06:17
тюменская область
общество
тюменская область
ленинград
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, дети погибших участников войны, а также родившиеся до 9 мая 1945 года ежегодно в Тюменской области получают единовременную выплату накануне Дня Победы, в этом году на данные цели из регионального бюджета направлено 139 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте правительства региона. "К годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора Тюменской области из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. В этом году ее получат почти 40 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено 139 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Размер выплат варьируется от 10 тысяч рублей участникам войны до 2 тысяч рублей рожденным до 9 мая 1945 года. Деньги перечисляются автоматически, начиная с апреля, дополнительных заявлений или обращений не требуется. Помимо этого, около трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в апреле-мае получают именные поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочные наборы с доставкой на дом. "Их вручают представители администраций муниципальных образований, сельских поселений, социальных служб, привлекаются волонтеры Победы. Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в районах, в которых произошло подтопление, находятся на особом контроле, без внимания не останется ни один ветеран", – отмечается в сообщении. По данным сайта правительства, в Тюменской области проживают 63 участников Великой Отечественной войны, 63 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 52 жителя блокадного Ленинграда и два жителя осажденного Сталинграда, более 2,3 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 437 вдов участников Великой Отечественной войны. Всем ветеранам меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.
https://ria.ru/20240426/matpomosch-1942402469.html
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общество, тюменская область, ленинград, сталинград, александр моор, день победы
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Ленинград, Сталинград, Александр Моор, День Победы
Тюменские ветераны получают единовременную выплату накануне Дня Победы

Тюменская область выплатит ветеранам 139 миллионов рублей в честь Дня Победы

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, дети погибших участников войны, а также родившиеся до 9 мая 1945 года ежегодно в Тюменской области получают единовременную выплату накануне Дня Победы, в этом году на данные цели из регионального бюджета направлено 139 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте правительства региона.
"К годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора Тюменской области из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. В этом году ее получат почти 40 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено 139 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
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Размер выплат варьируется от 10 тысяч рублей участникам войны до 2 тысяч рублей рожденным до 9 мая 1945 года. Деньги перечисляются автоматически, начиная с апреля, дополнительных заявлений или обращений не требуется.
Помимо этого, около трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в апреле-мае получают именные поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочные наборы с доставкой на дом. "Их вручают представители администраций муниципальных образований, сельских поселений, социальных служб, привлекаются волонтеры Победы. Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в районах, в которых произошло подтопление, находятся на особом контроле, без внимания не останется ни один ветеран", – отмечается в сообщении.
По данным сайта правительства, в Тюменской области проживают 63 участников Великой Отечественной войны, 63 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 52 жителя блокадного Ленинграда и два жителя осажденного Сталинграда, более 2,3 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 437 вдов участников Великой Отечественной войны. Всем ветеранам меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.
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