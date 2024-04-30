https://ria.ru/20240430/vstrecha-1943199579.html

Дуда настоял на встрече с Туском по размещению ядерного оружия в Польше

Дуда настоял на встрече с Туском по размещению ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 30.04.2024

Дуда настоял на встрече с Туском по размещению ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда настаивает на встрече с премьер-министром республики Дональдом Туском на тему размещения на территории страны ядерного оружия,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:11

2024-04-30T19:11

2024-04-30T19:11

в мире

польша

россия

дональд туск

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евросоюз

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ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда настаивает на встрече с премьер-министром республики Дональдом Туском на тему размещения на территории страны ядерного оружия, сообщил журналистам госсекретарь Канцелярии президента Войцех Колярский. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая. Однако премьер отказался от этой встречи, сославшись на болезнь. Глава его канцелярии Ян Грабец сообщил журналистам, что у Туска острое воспаление легких. "Президент пригласил в 20-ю годовщину вступления Польши в Европейский союз премьер-министра Дональда Туска, чтобы в этот день поговорить о приоритетах польского президентства в ЕС, которое начнется в январе следующего года. Премьер-министр также хотел поговорить с президентом о вопросе, который в последнее время вызвал большой интерес и много эмоций, то есть Nuclear Sharing", - сказал Колярский. "Президент хотел затронуть эту тему, чтобы прояснить то удивление, которое продемонстрировал Дональд Туск", - добавил он. Госсекретарь пояснил, что президент Дуда направил премьеру Туску повторное приглашение, так как последний в понедельник проводил встречу с членами правительства, а во вторник делал заявление для прессы, что может свидетельствовать, что состояние здоровья позволит Туску встретиться и с Дудой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html

https://ria.ru/20240428/polsha-1942921199.html

https://ria.ru/20240422/duda-1941642480.html

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в мире, польша, россия, дональд туск, анджей дуда, дмитрий песков, евросоюз