https://ria.ru/20240430/voennyy-1943094980.html

В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном

В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном - РИА Новости, 30.04.2024

В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном

Один из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, служил в 81-й аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщило командование... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T02:07

2024-04-30T02:07

2024-04-30T07:50

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Один из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, служил в 81-й аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщило командование подразделения в социальной сети Facebook*."Установлена личность одного из солдат, погибших в Германии в городе Мурнау. Он <...> — солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины", — говорится в заявлении.По словам командования, военный получил ранение во время боев за Белогоровку в 2023 году. В Германии он проходил медицинскую реабилитацию.Ранее сообщалось, что в субботу вечером рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина России, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html

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