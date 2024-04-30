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В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном - РИА Новости, 30.04.2024
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
Один из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, служил в 81-й аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщило командование... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T02:07
2024-04-30T02:07
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Один из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, служил в 81-й аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщило командование подразделения в социальной сети Facebook*."Установлена личность одного из солдат, погибших в Германии в городе Мурнау. Он <...> — солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины", — говорится в заявлении.По словам командования, военный получил ранение во время боев за Белогоровку в 2023 году. В Германии он проходил медицинскую реабилитацию.Ранее сообщалось, что в субботу вечером рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина России, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, германия, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
Один из убитых в Германии украинских военных был десантником
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Один из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, служил в 81-й аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщило командование подразделения в социальной сети Facebook*.
"Установлена личность одного из солдат, погибших в Германии в городе Мурнау. Он <...> — солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины", — говорится в заявлении.
По словам командования, военный получил ранение во время боев за Белогоровку в 2023 году. В Германии он проходил медицинскую реабилитацию.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины
. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина России
, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена
выдала ордер на его арест.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.