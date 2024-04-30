https://ria.ru/20240430/voennye-1943178860.html

Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы

Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы - РИА Новости, 30.04.2024

Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы

Девять польских военных получили травмы, съехав в кювет на грузовике вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:27

2024-04-30T16:27

2024-04-30T16:28

в мире

белоруссия

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ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Девять польских военных получили травмы, съехав в кювет на грузовике вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская радиостанция RMF FM. "Девять военнослужащих были госпитализированы после аварии у польско-белорусской границы. Во вторник утром в посёлке Кондратки военный грузовик съехал в кювет", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, в машине ехали 17 военнослужащих. Девять из них были доставлены в госпиталь. Проверку обстоятельств происшествия ведёт отдел военной полиции в Белостоке. Радиостанция сообщает, что пострадавшие военные входят в состав контингента, который помогает пограничникам охранять границу с Белоруссией.

https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html

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в мире, белоруссия