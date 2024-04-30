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Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы
Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы - РИА Новости, 30.04.2024
Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы
Девять польских военных получили травмы, съехав в кювет на грузовике вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:27
2024-04-30T16:27
2024-04-30T16:28
в мире
белоруссия
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ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Девять польских военных получили травмы, съехав в кювет на грузовике вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская радиостанция RMF FM. "Девять военнослужащих были госпитализированы после аварии у польско-белорусской границы. Во вторник утром в посёлке Кондратки военный грузовик съехал в кювет", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, в машине ехали 17 военнослужащих. Девять из них были доставлены в госпиталь. Проверку обстоятельств происшествия ведёт отдел военной полиции в Белостоке. Радиостанция сообщает, что пострадавшие военные входят в состав контингента, который помогает пограничникам охранять границу с Белоруссией.
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в мире, белоруссия
Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы
RMF FM: 9 польских военных съехали на грузовике в кювет у границы с Белоруссией
ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости.
Девять польских военных получили травмы, съехав в кювет на грузовике вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская радиостанция RMF FM
.
"Девять военнослужащих были госпитализированы после аварии у польско-белорусской границы. Во вторник утром в посёлке Кондратки военный грузовик съехал в кювет", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, в машине ехали 17 военнослужащих. Девять из них были доставлены в госпиталь.
Проверку обстоятельств происшествия ведёт отдел военной полиции в Белостоке.
Радиостанция сообщает, что пострадавшие военные входят в состав контингента, который помогает пограничникам охранять границу с Белоруссией.