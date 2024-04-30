https://ria.ru/20240430/voda-1943212982.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 56 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 56 сантиметров - РИА Новости, 30.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 56 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 56 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1032 сантиметров, РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:00
2024-04-30T21:00
2024-04-30T21:03
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 56 сантиметров и к 22.00 (20.00 мск) достиг 1032 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 32 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 30 апреля уровень воды в реке в Викулово – 976 сантиметров, за минувшие сутки плюс 102 сантиметра, к 22.00 (20.00 мск) уровень воды поднялся на 56 сантиметров за день, достигнув 1032 сантиметров (критический 1000 см). По данным властей, вода у села Викулово будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра. По данным открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, – в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 56 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 56 сантиметров за день