Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/vizit-1943112025.html
Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию
Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию - РИА Новости, 30.04.2024
Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой во вторник отправляется с официальным визитом в Великобританию, где у него состоится ряд встреч с... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:18
2024-04-30T09:18
в мире
молдавия
великобритания
европа
михай попшой
дэвид кэмерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924126973_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_3773dcc099bbf49bdaf2593ee21e1b7d.jpg
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой во вторник отправляется с официальным визитом в Великобританию, где у него состоится ряд встреч с официальными лицами страны, сообщила пресс-служба МИД. "Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой 30 апреля - 1 мая посетит с официальным визитом Великобританию. В Лондоне вице-премьер проведет серию встреч с официальными лицами: министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, государственным министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу, членами парламента - палаты общин и палаты лордов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В министерстве уточнили, что делегация Молдавии во главе с госсекретарем Каролиной Перебинос примет участие в третьем заседании Стратегического диалога Молдавия – Великобритания. Британскую делегацию возглавит министр по делам Европы Нусрат Гани. Отношения между Молдавией и Великобританией вышли на новый уровень в 2020 году, когда было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между двумя государствами.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
молдавия
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924126973_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_4d97b69b872e899db1642bc9fb1da12d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, великобритания, европа, михай попшой, дэвид кэмерон
В мире, Молдавия, Великобритания, Европа, Михай Попшой, Дэвид Кэмерон
Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию

Глава МИД Молдавии Попшой отправился с официальным визитом в Великобританию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михай Попшой
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михай Попшой - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой во вторник отправляется с официальным визитом в Великобританию, где у него состоится ряд встреч с официальными лицами страны, сообщила пресс-служба МИД.
"Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой 30 апреля - 1 мая посетит с официальным визитом Великобританию. В Лондоне вице-премьер проведет серию встреч с официальными лицами: министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, государственным министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу, членами парламента - палаты общин и палаты лордов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
В министерстве уточнили, что делегация Молдавии во главе с госсекретарем Каролиной Перебинос примет участие в третьем заседании Стратегического диалога Молдавия – Великобритания. Британскую делегацию возглавит министр по делам Европы Нусрат Гани.
Отношения между Молдавией и Великобританией вышли на новый уровень в 2020 году, когда было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между двумя государствами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияВеликобританияЕвропаМихай ПопшойДэвид Кэмерон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала