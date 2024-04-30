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Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию

Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию - РИА Новости, 30.04.2024

Глава МИД Молдавии направился с визитом в Великобританию

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой во вторник отправляется с официальным визитом в Великобританию, где у него состоится ряд встреч с... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:18

2024-04-30T09:18

2024-04-30T09:18

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой во вторник отправляется с официальным визитом в Великобританию, где у него состоится ряд встреч с официальными лицами страны, сообщила пресс-служба МИД. "Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой 30 апреля - 1 мая посетит с официальным визитом Великобританию. В Лондоне вице-премьер проведет серию встреч с официальными лицами: министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, государственным министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу, членами парламента - палаты общин и палаты лордов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В министерстве уточнили, что делегация Молдавии во главе с госсекретарем Каролиной Перебинос примет участие в третьем заседании Стратегического диалога Молдавия – Великобритания. Британскую делегацию возглавит министр по делам Европы Нусрат Гани. Отношения между Молдавией и Великобританией вышли на новый уровень в 2020 году, когда было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между двумя государствами.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

великобритания

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в мире, молдавия, великобритания, европа, михай попшой, дэвид кэмерон