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Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 02.05.2024
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13:59 30.04.2024 (обновлено: 12:56 02.05.2024)
https://ria.ru/20240430/veter-1943458004.html
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 02.05.2024
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра
Москвичам и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2024
2024-04-30T13:59
2024-05-02T12:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москвичам и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/veter-1937700094.html
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городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Погода

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москвичам и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
Люди на улице Москвы в ветреную погоду - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра
3 апреля, 20:16
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПогода
 
 
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