https://ria.ru/20240430/veter-1943458004.html
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 02.05.2024
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра
Москвичам и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2024
2024-04-30T13:59
2024-04-30T13:59
2024-05-02T12:56
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москвичам и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, погода
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