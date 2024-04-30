https://ria.ru/20240430/veter-1943458004.html

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра - РИА Новости, 02.05.2024

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице из-за усиления ветра

Москвичам и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2024

2024-04-30T13:59

2024-04-30T13:59

2024-05-02T12:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

погода

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москвичам и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/veter-1937700094.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, погода