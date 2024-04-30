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Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
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05:04 30.04.2024 (обновлено: 07:00 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/vertolet-1943099569.html
Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ
Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ
Экипаж российского вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T05:04
2024-04-30T07:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-35м
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в заявлении. Отмечается, что удар наносился по заданным координатам. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования", — рассказал штурман экипажа ударного вертолета Артем, слова которого приводит Минобороны. Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик с нанесением удара. На нем показано, как вертолет взлетает с площадки и летит на предельно низкой высоте. Машина выходит на точку нанесения удара и выпускает ракеты. Также демонстрируется отстрел тепловых ловушек и противоракетный маневр, возвращение вертолета на аэродром.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240430/minomety-1943099426.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-35м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Вооруженные силы РФ
Авиация поразила опорные пункты и живую силу ВСУ

МО: экипаж Ми-35М выполнил удар ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Вертолет Ми-35М. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что удар наносился по заданным координатам. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Вернулись на аэродром базирования", — рассказал штурман экипажа ударного вертолета Артем, слова которого приводит Минобороны.
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Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик с нанесением удара. На нем показано, как вертолет взлетает с площадки и летит на предельно низкой высоте. Машина выходит на точку нанесения удара и выпускает ракеты. Также демонстрируется отстрел тепловых ловушек и противоракетный маневр, возвращение вертолета на аэродром.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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