https://ria.ru/20240430/vbrosy-1943096062.html

Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах

Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах - РИА Новости, 30.04.2024

Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале предупредил о вражеских вбросах в соцсетях о ситуации на полуострове и... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T02:26

2024-04-30T02:26

2024-04-30T02:26

специальная военная операция на украине

олег крючков

республика крым

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896670816_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_3fc6d8207ef5e729873bd16e841e58ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале предупредил о вражеских вбросах в соцсетях о ситуации на полуострове и призвал доверять только официальной информации. "Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально", - написал Крючков. При этом он призвал не снимать и не выкладывать работу систем ПВО. В ночь на вторник на 40 минут приостанавливалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20240430/most-1943095570.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег крючков, республика крым, происшествия, россия