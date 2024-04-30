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Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:26 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/vbrosy-1943096062.html
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах - РИА Новости, 30.04.2024
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале предупредил о вражеских вбросах в соцсетях о ситуации на полуострове и... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T02:26
2024-04-30T02:26
специальная военная операция на украине
олег крючков
республика крым
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале предупредил о вражеских вбросах в соцсетях о ситуации на полуострове и призвал доверять только официальной информации. "Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально", - написал Крючков. При этом он призвал не снимать и не выкладывать работу систем ПВО. В ночь на вторник на 40 минут приостанавливалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20240430/most-1943095570.html
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олег крючков, республика крым, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Республика Крым, Происшествия, Россия
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах

Советник главы Крыма Крючков предупредил о вражеских вбросах в соцсетях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале предупредил о вражеских вбросах в соцсетях о ситуации на полуострове и призвал доверять только официальной информации.
"Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально", - написал Крючков.
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
02:11
При этом он призвал не снимать и не выкладывать работу систем ПВО. В ночь на вторник на 40 минут приостанавливалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег КрючковРеспублика КрымПроисшествияРоссия
 
 
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