https://ria.ru/20240430/vbrosy-1943096062.html
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах - РИА Новости, 30.04.2024
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале предупредил о вражеских вбросах в соцсетях о ситуации на полуострове и... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T02:26
2024-04-30T02:26
2024-04-30T02:26
специальная военная операция на украине
олег крючков
республика крым
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале предупредил о вражеских вбросах в соцсетях о ситуации на полуострове и призвал доверять только официальной информации. "Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально", - написал Крючков. При этом он призвал не снимать и не выкладывать работу систем ПВО. В ночь на вторник на 40 минут приостанавливалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20240430/most-1943095570.html
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олег крючков, республика крым, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Республика Крым, Происшествия, Россия
Советник главы Крыма предупредил об информационных вбросах
Советник главы Крыма Крючков предупредил о вражеских вбросах в соцсетях