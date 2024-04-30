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Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 30.04.2024 (обновлено: 22:45 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943212555.html
Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 30.04.2024
Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
Россия получит огневой контроль над ближайшими городами после освобождения Часова Яра, пишет Spiegel. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:54
2024-04-30T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
константиновка
часов яр
александр сырский
сергей шойгу
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия получит огневой контроль над ближайшими городами после освобождения Часова Яра, пишет Spiegel."Город расположен на стратегически важном холме между Константиновкой и Бахмутом. За ним простирается открытая местность. Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях", — говорится в материале.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ вряд ли удастся удержать город. Если он перейдет под контроль ВС России, это может ускорить их продвижение в Донбассе."Получив Константиновку, они получат доступ к важной линии снабжения в Донбассе. Она ведет к Краматорску и Славянску — важнейшим оборонительным позициям украинцев в регионе", — резюмируется в статье.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/rossiya-1943192346.html
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в мире, россия, константиновка, часов яр, александр сырский, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Константиновка, Часов Яр, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

Spiegel: Россия после Часова Яра получит огневой контроль над соседними городами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия получит огневой контроль над ближайшими городами после освобождения Часова Яра, пишет Spiegel.
"Город расположен на стратегически важном холме между Константиновкой и Бахмутом. За ним простирается открытая местность. Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях", — говорится в материале.
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Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ вряд ли удастся удержать город. Если он перейдет под контроль ВС России, это может ускорить их продвижение в Донбассе.
"Получив Константиновку, они получат доступ к важной линии снабжения в Донбассе. Она ведет к Краматорску и Славянску — важнейшим оборонительным позициям украинцев в регионе", — резюмируется в статье.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКонстантиновкаЧасов ЯрАлександр СырскийСергей ШойгуВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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