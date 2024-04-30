https://ria.ru/20240430/ukraina-1943212555.html

Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 30.04.2024

Русские атакуют. Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта

Россия получит огневой контроль над ближайшими городами после освобождения Часова Яра, пишет Spiegel. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:54

2024-04-30T20:54

2024-04-30T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

константиновка

часов яр

александр сырский

сергей шойгу

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия получит огневой контроль над ближайшими городами после освобождения Часова Яра, пишет Spiegel."Город расположен на стратегически важном холме между Константиновкой и Бахмутом. За ним простирается открытая местность. Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях", — говорится в материале.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ вряд ли удастся удержать город. Если он перейдет под контроль ВС России, это может ускорить их продвижение в Донбассе."Получив Константиновку, они получат доступ к важной линии снабжения в Донбассе. Она ведет к Краматорску и Славянску — важнейшим оборонительным позициям украинцев в регионе", — резюмируется в статье.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/rossiya-1943192346.html

https://ria.ru/20240430/zapad-1943179414.html

россия

константиновка

часов яр

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в мире, россия, константиновка, часов яр, александр сырский, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины