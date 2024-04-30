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Несколько месяцев. В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Несколько месяцев. В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 30.04.2024
Несколько месяцев. В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Украина уже не сможет вернуть контроль над потерянными территориями, но может потерять еще больше, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:47
2024-04-30T19:47
2024-04-30T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украина уже не сможет вернуть контроль над потерянными территориями, но может потерять еще больше, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Становится все боле очевидным, что эти боеприпасы, входящие в этот пакет, не смогут изменить ситуацию на местах. <…> Как я уже говорил, несколько месяцев российская сторона решительно и бесповоротно ждала своего часа. <…> Они (Украина. — Прим. Ред.) не могут удержать даже то, что у них есть, не говоря уже о том, чтобы вытеснить русских с тех территорий, которые они уже потеряли, в том числе и в Донбассе", — отметил он.По словам полковника, глупо идти по пути, который не может привести к успеху. Дэвис полагает, что для Соединенных Штатов было бы морально правильно начать мирные переговоры."На поле боя некоторые реалии сейчас настолько вопиющие, что их невозможно скрыть", — резюмировал он.Ранее в прошлый вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/zapad-1943179414.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу
Несколько месяцев. В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Полковник Дэвис: Украина уже не сможет вернуть потерянные территории в Донбассе