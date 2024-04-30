В Киеве открыли центр рекрутинга в ряды ВСУ
"Главком": Минобороны Украины открыло в Киеве центр рекрутинга в ряды ВСУ
Призывной пункт в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Министерство обороны Украины открыло во вторник в Киеве центр рекрутинга в ряды ВСУ, всего в стране работают 18 таких центров, сообщает украинское издание "Главком".
Первый центр был открыт во Львове в феврале. В марте Минобороны Украины сообщало об открытии двух рекрутинговых центров в Днепропетровске. А в апреле – об открытии двух в Харькове.
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"Сегодня, 30 апреля, в Киеве заработал центр рекрутинга в украинскую армию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, всего на Украине сейчас работает 18 таких центров. За несколько месяцев планируется увеличение их количество до 30. "До конца весны планируем открыть несколько десятков таких центров, где человек может выбрать себе военную специальность", - приводит издание слова заместителя министра обороны Натальи Калмыковой.
Владимир Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
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Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.