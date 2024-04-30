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Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу - РИА Новости, 30.04.2024
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16:16 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943176773.html
Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу
Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу - РИА Новости, 30.04.2024
Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу
Представители военкомата во Львове вручили повестки двум медработникам по дороге на работу, из-за этого работа медицинского центра остановилась, онкобольные... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:16
2024-04-30T16:16
в мире
здоровье - общество
украина
львов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Представители военкомата во Львове вручили повестки двум медработникам по дороге на работу, из-за этого работа медицинского центра остановилась, онкобольные люди не смогли пройти облучение, сообщает издание "Эспрессо" со ссылкой на областной военкомат. "Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.). Проверили данные и обнаружили, что они состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как отмечает "Эспрессо", из-за инцидента работа медицинского центра остановилась, порядка 100 онкобольных людей не смогли пройти облучение. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941018821.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1942976128.html
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в мире, здоровье - общество, украина, львов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу

"Эспрессо": во Львове двух медработников забрали в ТЦК по дороге в онкоцентр

© SERGEI SUPINSKYУкраинские военнослужащие и полицейские проверяют документы у мужчины
Украинские военнослужащие и полицейские проверяют документы у мужчины
© SERGEI SUPINSKY
Украинские военнослужащие и полицейские проверяют документы у мужчины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Представители военкомата во Львове вручили повестки двум медработникам по дороге на работу, из-за этого работа медицинского центра остановилась, онкобольные люди не смогли пройти облучение, сообщает издание "Эспрессо" со ссылкой на областной военкомат.
"Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.). Проверили данные и обнаружили, что они состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Как отмечает "Эспрессо", из-за инцидента работа медицинского центра остановилась, порядка 100 онкобольных людей не смогли пройти облучение.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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