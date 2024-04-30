https://ria.ru/20240430/ukraina-1943176773.html

Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу

Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу - РИА Новости, 30.04.2024

Во Львове медработникам онкоцентра вручили повестки по дороге на работу

Представители военкомата во Львове вручили повестки двум медработникам по дороге на работу, из-за этого работа медицинского центра остановилась, онкобольные... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:16

2024-04-30T16:16

2024-04-30T16:16

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Представители военкомата во Львове вручили повестки двум медработникам по дороге на работу, из-за этого работа медицинского центра остановилась, онкобольные люди не смогли пройти облучение, сообщает издание "Эспрессо" со ссылкой на областной военкомат. "Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.). Проверили данные и обнаружили, что они состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как отмечает "Эспрессо", из-за инцидента работа медицинского центра остановилась, порядка 100 онкобольных людей не смогли пройти облучение. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941018821.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942976128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, здоровье - общество, украина, львов, владимир зеленский, вооруженные силы украины