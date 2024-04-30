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На Украине хотят привлечь к противоминной работе больше женщин - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943149967.html
На Украине хотят привлечь к противоминной работе больше женщин
На Украине хотят привлечь к противоминной работе больше женщин - РИА Новости, 30.04.2024
На Украине хотят привлечь к противоминной работе больше женщин
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин. Ее слова приводит сайт... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:47
2024-04-30T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин. Ее слова приводит сайт министерства экономики."Средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов (противоминной деятельности – ред.) достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности", - сказала она. Она заявила, что активное привлечение женщин к разминированию будет способствовать "повышению оперативности и эффективности этого процесса". "Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся больше операторов по разминированию, больше техники, обучение саперов", - добавила Свириденко. Ранее Европейская бизнес ассоциация опубликовала исследование рынка труда Украины, согласно которому в стране возрос дефицит кадров разных профессий, в том числе на фоне ужесточения мобилизации. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, закон вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, средний возраст которых составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240430/miny-1943096906.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине хотят привлечь к противоминной работе больше женщин

Свириденко: Украина намерена привлечь к противоминной деятельности больше женщин

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин. Ее слова приводит сайт министерства экономики.
"Средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов (противоминной деятельности – ред.) достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности", - сказала она.
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Она заявила, что активное привлечение женщин к разминированию будет способствовать "повышению оперативности и эффективности этого процесса". "Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся больше операторов по разминированию, больше техники, обучение саперов", - добавила Свириденко.
Ранее Европейская бизнес ассоциация опубликовала исследование рынка труда Украины, согласно которому в стране возрос дефицит кадров разных профессий, в том числе на фоне ужесточения мобилизации.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, закон вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, средний возраст которых составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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