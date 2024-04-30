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В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений - РИА Новости, 30.04.2024
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14:13 30.04.2024 (обновлено: 15:16 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/udobreniya-1943154217.html
В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений
В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений - РИА Новости, 30.04.2024
В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений
Европе грозит зависимость от импорта российских удобрений, заявил в интервью газете Financial Times Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:13
2024-04-30T15:16
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Европе грозит зависимость от импорта российских удобрений, заявил в интервью газете Financial Times Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara International — одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. "Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это происходило в случае с газом", — сказал он. Хольсетхер отметил, что азотные удобрения, которые важны для роста растений, производятся с использованием природного газа, Россия все больше экспортирует их в Европу. "Удобрения — это новый газ", — считает глава компании.Издание приводит данные Евростата, согласно которым за год, предшествующий июню 2023-го, ЕС вдвое нарастил импорт из России самого популярного азотного удобрения — мочевины (карбамида). В этом сезоне российский импорт снизился, но он все еще остается на исторически высоком уровне и составляет треть от общего объема поставок мочевины.
https://ria.ru/20240424/udobreniya-1941834713.html
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экономика, россия, европа, yara international, евростат, евросоюз, норвегия, в мире
Экономика, Россия, Европа, Yara International, Евростат, Евросоюз, Норвегия, В мире
В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений

Глава Yara: ЕС неосознанно попадает в зависимость от российских удобрений

© GOOGLE MAPSЗавод норвежской химической компании Yara
Завод норвежской химической компании Yara
© GOOGLE MAPS
Завод норвежской химической компании Yara. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Европе грозит зависимость от импорта российских удобрений, заявил в интервью газете Financial Times Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara International — одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений.
"Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это происходило в случае с газом", — сказал он.
Хольсетхер отметил, что азотные удобрения, которые важны для роста растений, производятся с использованием природного газа, Россия все больше экспортирует их в Европу.
"Удобрения — это новый газ", — считает глава компании.
Издание приводит данные Евростата, согласно которым за год, предшествующий июню 2023-го, ЕС вдвое нарастил импорт из России самого популярного азотного удобрения — мочевины (карбамида). В этом сезоне российский импорт снизился, но он все еще остается на исторически высоком уровне и составляет треть от общего объема поставок мочевины.
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