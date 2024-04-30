Рейтинг@Mail.ru
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
05:38 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/tyumen-1943100661.html
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области - РИА Новости, 30.04.2024
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области
Сложная паводковая обстановка наблюдается в ряде муниципалитетов Тюменской области, расположенных в пойме вышедших из берегов рек Ишим и Тобол, главная задача... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T05:38
2024-04-30T05:38
тюменская область
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c512ece8816d788e92de699e5f217b1f.jpg
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Сложная паводковая обстановка наблюдается в ряде муниципалитетов Тюменской области, расположенных в пойме вышедших из берегов рек Ишим и Тобол, главная задача властей и различных служб – защитить людей и минимизировать последствия половодья, губернатор Тюменской области Александр Моор руководит работами по противодействию паводку непосредственно на местах. Режим чрезвычайной ситуации по паводку объявлен в Тюменской области 8 апреля, наиболее сложная обстановка на данный момент в Абатском районе, где вода обступила трассу Тюмень-Омск, которая не только является важной федеральной магистралью, но и защищает село Абатское от половодья. От затопления дороги и села спасают заранее сделанные земляные насыпи и их постоянное укрепление. "Основное внимание – на федеральной трассе Тюмень-Омск. Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка. Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей... Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. С представителями "Уралуправтодора" Моор прошел самые проблемные места на трассе и там же провел совещание. Чтобы снизить нагрузку на дорогу и сократить пробки, образовавшиеся из-за круглосуточной работы по укреплению, обустройству насыпей, совместно с Госавтоинспекцией решили сделать технологические перерывы. Также Моор в понедельник проинспектировал дамбы в селе Викулово и обсудил с местными жителями их настрой. "Сейчас ситуация под контролем. Все, что планировали сделать – выполнили… Дамба рассчитана на 12,5 метра, плюс мы ее нарастили насыпью на 60 сантиметров... Уже вчера начали дежурить караулы. Паводок будет затяжным, поэтому предупредил, что окарауливание – это тяжелая работа. Ветер и волны сбивают пленку, ее надо периодически поправлять. Досыпать грунт, по необходимости, и всегда быть начеку", – отметил губернатор. Викуловский район находится ниже Абатского по течению реки, а первым на территории Тюменской области с паводком столкнулся Казанский район. Там главная задача - удержать воду за дамбами. "Огромная площадь поймы Ишима рядом с селом Казанское залита водой. Сверху это похоже на море. Укреплять дамбу, которая защищает село от большой воды – трудная и монотонная задача. На боевом посту здесь пожарные-спасатели из Тюмени, Ишима, села Казанского и аэромобильная группировка из Югры. Их вахта продолжается уже вторую неделю… Работа тяжелая. Но парни мужественно противостоят стихии", – отметил после обхода дамб Моор. По данным МЧС, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог. По руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано более 4,4 тысячи человек, в том числе 1211 детей, из них в 28 пунктах временного размещения находятся 551 человек, в том числе 195 детей. Люди обеспечены горячим питанием, средствами личной гигиены, лекарствами, одеждой. В ряде пунктов открыты игровые комнаты для детей, дежурит медицинский персонал и работают психологи МЧС России. Региональные и муниципальные власти продолжают призывать жителей населенных пунктов, подверженных угрозе затопления и подтопления, заблаговременно позаботиться о сохранности имущества, домашних животных и эвакуироваться в безопасные места.
https://ria.ru/20240426/pomosch-1942464536.html
https://ria.ru/20240426/matpomosch-1942402469.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_102:0:1178:807_1920x0_80_0_0_7a90fa9d111496987caab8c706d7c4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ишим (река), тюменская область, тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, общество
Тюменская область, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Общество
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области

Глава Тюменской области Моор руководит работами по противодействию паводку

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Сложная паводковая обстановка наблюдается в ряде муниципалитетов Тюменской области, расположенных в пойме вышедших из берегов рек Ишим и Тобол, главная задача властей и различных служб – защитить людей и минимизировать последствия половодья, губернатор Тюменской области Александр Моор руководит работами по противодействию паводку непосредственно на местах.
Режим чрезвычайной ситуации по паводку объявлен в Тюменской области 8 апреля, наиболее сложная обстановка на данный момент в Абатском районе, где вода обступила трассу Тюмень-Омск, которая не только является важной федеральной магистралью, но и защищает село Абатское от половодья. От затопления дороги и села спасают заранее сделанные земляные насыпи и их постоянное укрепление.
Бизнесмен подписывает документы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу
26 апреля, 12:15
"Основное внимание – на федеральной трассе Тюмень-Омск. Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка. Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей... Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы", – сообщил Моор в своем Telegram-канале.
С представителями "Уралуправтодора" Моор прошел самые проблемные места на трассе и там же провел совещание. Чтобы снизить нагрузку на дорогу и сократить пробки, образовавшиеся из-за круглосуточной работы по укреплению, обустройству насыпей, совместно с Госавтоинспекцией решили сделать технологические перерывы.
Также Моор в понедельник проинспектировал дамбы в селе Викулово и обсудил с местными жителями их настрой. "Сейчас ситуация под контролем. Все, что планировали сделать – выполнили… Дамба рассчитана на 12,5 метра, плюс мы ее нарастили насыпью на 60 сантиметров... Уже вчера начали дежурить караулы. Паводок будет затяжным, поэтому предупредил, что окарауливание – это тяжелая работа. Ветер и волны сбивают пленку, ее надо периодически поправлять. Досыпать грунт, по необходимости, и всегда быть начеку", – отметил губернатор.
Село Коркино Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Жители затопленных домов в Тюменской области оперативно получают матпомощь
26 апреля, 06:49
Викуловский район находится ниже Абатского по течению реки, а первым на территории Тюменской области с паводком столкнулся Казанский район. Там главная задача - удержать воду за дамбами. "Огромная площадь поймы Ишима рядом с селом Казанское залита водой. Сверху это похоже на море. Укреплять дамбу, которая защищает село от большой воды – трудная и монотонная задача. На боевом посту здесь пожарные-спасатели из Тюмени, Ишима, села Казанского и аэромобильная группировка из Югры. Их вахта продолжается уже вторую неделю… Работа тяжелая. Но парни мужественно противостоят стихии", – отметил после обхода дамб Моор.
По данным МЧС, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог. По руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано более 4,4 тысячи человек, в том числе 1211 детей, из них в 28 пунктах временного размещения находятся 551 человек, в том числе 195 детей. Люди обеспечены горячим питанием, средствами личной гигиены, лекарствами, одеждой. В ряде пунктов открыты игровые комнаты для детей, дежурит медицинский персонал и работают психологи МЧС России.
Региональные и муниципальные власти продолжают призывать жителей населенных пунктов, подверженных угрозе затопления и подтопления, заблаговременно позаботиться о сохранности имущества, домашних животных и эвакуироваться в безопасные места.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Тюменская областьИшим (река)Тюменская областьТобол (река)Александр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала