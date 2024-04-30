https://ria.ru/20240430/tyumen-1943100661.html

Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области

Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области - РИА Новости, 30.04.2024

Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области

Сложная паводковая обстановка наблюдается в ряде муниципалитетов Тюменской области, расположенных в пойме вышедших из берегов рек Ишим и Тобол, главная задача... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T05:38

2024-04-30T05:38

2024-04-30T05:38

тюменская область

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

общество

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Сложная паводковая обстановка наблюдается в ряде муниципалитетов Тюменской области, расположенных в пойме вышедших из берегов рек Ишим и Тобол, главная задача властей и различных служб – защитить людей и минимизировать последствия половодья, губернатор Тюменской области Александр Моор руководит работами по противодействию паводку непосредственно на местах. Режим чрезвычайной ситуации по паводку объявлен в Тюменской области 8 апреля, наиболее сложная обстановка на данный момент в Абатском районе, где вода обступила трассу Тюмень-Омск, которая не только является важной федеральной магистралью, но и защищает село Абатское от половодья. От затопления дороги и села спасают заранее сделанные земляные насыпи и их постоянное укрепление. "Основное внимание – на федеральной трассе Тюмень-Омск. Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка. Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей... Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. С представителями "Уралуправтодора" Моор прошел самые проблемные места на трассе и там же провел совещание. Чтобы снизить нагрузку на дорогу и сократить пробки, образовавшиеся из-за круглосуточной работы по укреплению, обустройству насыпей, совместно с Госавтоинспекцией решили сделать технологические перерывы. Также Моор в понедельник проинспектировал дамбы в селе Викулово и обсудил с местными жителями их настрой. "Сейчас ситуация под контролем. Все, что планировали сделать – выполнили… Дамба рассчитана на 12,5 метра, плюс мы ее нарастили насыпью на 60 сантиметров... Уже вчера начали дежурить караулы. Паводок будет затяжным, поэтому предупредил, что окарауливание – это тяжелая работа. Ветер и волны сбивают пленку, ее надо периодически поправлять. Досыпать грунт, по необходимости, и всегда быть начеку", – отметил губернатор. Викуловский район находится ниже Абатского по течению реки, а первым на территории Тюменской области с паводком столкнулся Казанский район. Там главная задача - удержать воду за дамбами. "Огромная площадь поймы Ишима рядом с селом Казанское залита водой. Сверху это похоже на море. Укреплять дамбу, которая защищает село от большой воды – трудная и монотонная задача. На боевом посту здесь пожарные-спасатели из Тюмени, Ишима, села Казанского и аэромобильная группировка из Югры. Их вахта продолжается уже вторую неделю… Работа тяжелая. Но парни мужественно противостоят стихии", – отметил после обхода дамб Моор. По данным МЧС, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог. По руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано более 4,4 тысячи человек, в том числе 1211 детей, из них в 28 пунктах временного размещения находятся 551 человек, в том числе 195 детей. Люди обеспечены горячим питанием, средствами личной гигиены, лекарствами, одеждой. В ряде пунктов открыты игровые комнаты для детей, дежурит медицинский персонал и работают психологи МЧС России. Региональные и муниципальные власти продолжают призывать жителей населенных пунктов, подверженных угрозе затопления и подтопления, заблаговременно позаботиться о сохранности имущества, домашних животных и эвакуироваться в безопасные места.

https://ria.ru/20240426/pomosch-1942464536.html

https://ria.ru/20240426/matpomosch-1942402469.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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ишим (река), тюменская область, тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, общество