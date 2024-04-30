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На московских клумбах распустились первые тюльпаны - РИА Новости, 30.04.2024
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12:31 30.04.2024 (обновлено: 12:38 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/tyulpany-1943136516.html
На московских клумбах распустились первые тюльпаны
На московских клумбах распустились первые тюльпаны - РИА Новости, 30.04.2024
На московских клумбах распустились первые тюльпаны
Первые тюльпаны распустились на московских клумбах, всего город весной украсят порядка 15 миллионов этих цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:31
2024-04-30T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на московских клумбах, всего город весной украсят порядка 15 миллионов этих цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, чьи слова приводятт Telegram-канал комплекса городского хозяйства."Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы ещё осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав", - рассказал Бирюков.В ведомстве уточнили, что цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, а затем цветочные композиции дополнят многолетниками. "Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На московских клумбах распустились первые тюльпаны

Заммэра Бирюков: первые тюльпаны распустились на московских клумбах

© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на московских клумбах, всего город весной украсят порядка 15 миллионов этих цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, чьи слова приводятт Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
"Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы ещё осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав", - рассказал Бирюков.
© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 5
© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 5
© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 5
© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 5
© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 5
В ведомстве уточнили, что цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, а затем цветочные композиции дополнят многолетниками.
"Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - говорится в сообщении.
Виола - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы
14 марта, 11:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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