На московских клумбах распустились первые тюльпаны
Заммэра Бирюков: первые тюльпаны распустились на московских клумбах
© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на московских клумбах, всего город весной украсят порядка 15 миллионов этих цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, чьи слова приводятт Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
"Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы ещё осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав", - рассказал Бирюков.
© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
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© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
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© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
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© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
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© Комплекса городского хозяйства МосквыЦветение тюльпанов на клумбах города Москвы
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 5
Цветение тюльпанов на клумбах города Москвы
© Комплекса городского хозяйства Москвы
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В ведомстве уточнили, что цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, а затем цветочные композиции дополнят многолетниками.
"Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - говорится в сообщении.
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы
14 марта, 11:15