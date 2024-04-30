https://ria.ru/20240430/tyulpany-1943136516.html

На московских клумбах распустились первые тюльпаны

На московских клумбах распустились первые тюльпаны - РИА Новости, 30.04.2024

На московских клумбах распустились первые тюльпаны

Первые тюльпаны распустились на московских клумбах, всего город весной украсят порядка 15 миллионов этих цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:31

2024-04-30T12:31

2024-04-30T12:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на московских клумбах, всего город весной украсят порядка 15 миллионов этих цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, чьи слова приводятт Telegram-канал комплекса городского хозяйства."Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов этих цветов. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы ещё осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин", нежно-розовый "Шуга Лав", - рассказал Бирюков.В ведомстве уточнили, что цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, а затем цветочные композиции дополнят многолетниками. "Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/tsvety-1932892248.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков