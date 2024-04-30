https://ria.ru/20240430/turizm-1943172696.html

Чернышенко призвал турбизнес принять участие в акции для многодетных семей

Чернышенко призвал турбизнес принять участие в акции для многодетных семей - РИА Новости, 30.04.2024

Чернышенко призвал турбизнес принять участие в акции для многодетных семей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал представителей российского туристического бизнеса принять участие в программе скидок в отелях и на курортах для... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:58

2024-04-30T15:58

2024-04-30T15:58

туризм

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал представителей российского туристического бизнеса принять участие в программе скидок в отелях и на курортах для многодетных семей в Год семьи. Минэкономразвития совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса объявило акцию в Год семьи – скидки и спецпредложения для многодетных семей и семей с детьми в гостиницах и на курортах страны. "Благодаря президенту Владимиру Путину в России в 2021 году был запущен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого создается инфраструктура для различных курортов и форматов отдыха. Уже в этом году главой государства был объявлен Год семьи, а это значит, что все больше родителей с детьми могут выбрать вновь созданные или реконструированные места для отпуска", – приводятся слова Чернышенко в сообщении аппарата вице-премьера. "Скидки и предложения, инициированные Минэкономразвития – еще один повод начать всей семьей путешествовать по нашей необычной, красивой стране. Мы призываем также представителей туристического бизнеса присоединиться к инициативе и внедрить программу акций в отелях и на курортах", - заявил Чернышенко. В Минэкономразвития ранее во вторник сообщили, что в акции уже участвуют 120 гостиниц и санаториев по всей стране, а также 26 горнолыжных комплексов и круглогодичных курортов. Они предоставляют семьям с детьми скидки в размере 20-30% на проживание, прогулочные билеты и ски-пассы.

https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html

https://ria.ru/20240328/kurort-1936487986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм