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"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/tramp-1943188481.html
"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине
"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине - РИА Новости, 30.04.2024
"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что в случае возвращения в Белый дом собирается попытаться помочь Украине, но Европа тоже... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:33
2024-04-30T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
дональд трамп
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что в случае возвращения в Белый дом собирается попытаться помочь Украине, но Европа тоже должна платить свою справедливую долю. "Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю", - заявил Трамп. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240417/budanov-1940673060.html
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в мире, украина, европа, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Дональд Трамп
"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине

Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом попытается помочь Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что в случае возвращения в Белый дом собирается попытаться помочь Украине, но Европа тоже должна платить свою справедливую долю.
"Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю", - заявил Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ
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Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаДональд Трамп
 
 
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