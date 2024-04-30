"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине
Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом попытается помочь Украине
© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что в случае возвращения в Белый дом собирается попытаться помочь Украине, но Европа тоже должна платить свою справедливую долю.
"Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю", - заявил Трамп.
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Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.