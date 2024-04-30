https://ria.ru/20240430/tramp-1943188481.html

"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине

"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине - РИА Новости, 30.04.2024

"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что в случае возвращения в Белый дом собирается попытаться помочь Украине, но Европа тоже... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:33

2024-04-30T17:33

2024-04-30T17:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что в случае возвращения в Белый дом собирается попытаться помочь Украине, но Европа тоже должна платить свою справедливую долю. "Я попытаюсь помочь Украине, но Европа тоже должна прийти туда и сделать свою работу. Они не выполняют свою работу. Европа не платит свою справедливую долю", - заявил Трамп. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

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в мире, украина, европа, дональд трамп