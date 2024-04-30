https://ria.ru/20240430/toplivo-1943170960.html

Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа

Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа - РИА Новости, 30.04.2024

Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа

Страны "Большой семерки" (G7) утверждают, что добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского ископаемого топлива, в том числе за счет... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:46

2024-04-30T15:46

2024-04-30T15:50

россия

москва

турин

g7

санкции в отношении россии

экономика

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РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) утверждают, что добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского ископаемого топлива, в том числе за счет энергосбережения, говорится в заявлении по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине. "Мы отмечаем, что страны G7 добились значительного прогресса в сокращении зависимости от российских ископаемых видов топлива, в том числе посредством экономии электроэнергии и сокращения спроса на газ", - сообщается в пресс-релизе. Государства-участники G7 признали необходимость ускорения перехода к чистой энергетике. Также страны "Большой семерки" заявили, что стремятся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа. В этой связи в пресс-релизе подчеркивается важная роль, которую может сыграть увеличение поставок СПГ. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, турин, g7, санкции в отношении россии, экономика