Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 30.04.2024 (обновлено: 15:50 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/toplivo-1943170960.html
Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа
Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа - РИА Новости, 30.04.2024
Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа
Страны "Большой семерки" (G7) утверждают, что добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского ископаемого топлива, в том числе за счет... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:46
2024-04-30T15:50
россия
москва
турин
g7
санкции в отношении россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) утверждают, что добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского ископаемого топлива, в том числе за счет энергосбережения, говорится в заявлении по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине. "Мы отмечаем, что страны G7 добились значительного прогресса в сокращении зависимости от российских ископаемых видов топлива, в том числе посредством экономии электроэнергии и сокращения спроса на газ", - сообщается в пресс-релизе. Государства-участники G7 признали необходимость ускорения перехода к чистой энергетике. Также страны "Большой семерки" заявили, что стремятся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа. В этой связи в пресс-релизе подчеркивается важная роль, которую может сыграть увеличение поставок СПГ. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
россия
москва
турин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, турин, g7, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Москва, Турин, G7, Санкции в отношении России, Экономика
Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа

Страны G7 заявили о сокращении зависимости от российского ископаемого топлива

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Европе
Газоприемная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) утверждают, что добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского ископаемого топлива, в том числе за счет энергосбережения, говорится в заявлении по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине.
«
"Мы отмечаем, что страны G7 добились значительного прогресса в сокращении зависимости от российских ископаемых видов топлива, в том числе посредством экономии электроэнергии и сокращения спроса на газ", - сообщается в пресс-релизе.
Государства-участники G7 признали необходимость ускорения перехода к чистой энергетике. Также страны "Большой семерки" заявили, что стремятся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа. В этой связи в пресс-релизе подчеркивается важная роль, которую может сыграть увеличение поставок СПГ.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
У России есть то, что нужно всем
27 апреля, 08:00
 
РоссияМоскваТуринG7Санкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала