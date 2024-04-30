Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа
Страны G7 заявили о сокращении зависимости от российского ископаемого топлива
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Европе
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Европе. Архивное фото
РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) утверждают, что добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского ископаемого топлива, в том числе за счет энергосбережения, говорится в заявлении по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине.
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"Мы отмечаем, что страны G7 добились значительного прогресса в сокращении зависимости от российских ископаемых видов топлива, в том числе посредством экономии электроэнергии и сокращения спроса на газ", - сообщается в пресс-релизе.
Государства-участники G7 признали необходимость ускорения перехода к чистой энергетике. Также страны "Большой семерки" заявили, что стремятся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа. В этой связи в пресс-релизе подчеркивается важная роль, которую может сыграть увеличение поставок СПГ.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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