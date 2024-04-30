Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 30.04.2024 (обновлено: 22:44 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943217312.html
В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея
В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея - РИА Новости, 30.04.2024
В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея
Врачи скорой помощи в Тбилиси оказывают медпомощь пострадавшим от перцового спрея, который применил спецназ для разгона акции у парламента, передает... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:49
2024-04-30T22:44
в мире
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943207196_0:0:1893:1065_1920x0_80_0_0_a6bcbe9eba56b0a231b3162b2af61982.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Врачи скорой помощи в Тбилиси оказывают медпомощь пострадавшим от перцового спрея, который применил спецназ для разгона акции у парламента, передает корреспондент РИА Новости. Спецназ в Тбилиси применил несколько раз перцовый спрей, чтобы вытеснить митингующих, протестующих у парламента против закона об иноагентах. Бригады скорой помощи мобилизованы у территории парламента в нескольких локациях. Пострадавшим промывают глаза специальным раствором. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Парламент планирует проголосовать за законопроект во втором чтении в среду.
https://ria.ru/20240430/gruziya-1943207581.html
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержания в Тбилиси на акции протеста
Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента.
2024-04-30T21:49
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943207196_195:0:1615:1065_1920x0_80_0_0_65300cea0305b977d6c49ba665cb7466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси
В мире, Тбилиси
В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея

Врачи в Тбилиси оказывают медпомощь пострадавшим от перцового спрея

© РИА НовостиПолиция на митинге оппозиции против закона об иноагентах у стен грузинского парламента
Полиция на митинге оппозиции против закона об иноагентах у стен грузинского парламента
© РИА Новости
Полиция на митинге оппозиции против закона об иноагентах у стен грузинского парламента
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Врачи скорой помощи в Тбилиси оказывают медпомощь пострадавшим от перцового спрея, который применил спецназ для разгона акции у парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Спецназ в Тбилиси применил несколько раз перцовый спрей, чтобы вытеснить митингующих, протестующих у парламента против закона об иноагентах.
Бригады скорой помощи мобилизованы у территории парламента в нескольких локациях. Пострадавшим промывают глаза специальным раствором.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Парламент планирует проголосовать за законопроект во втором чтении в среду.
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду
Вчера, 20:11
 
В миреТбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала