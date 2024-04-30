https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943217312.html

В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея

В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея - РИА Новости, 30.04.2024

В Тбилиси врачи начали оказывать помощь пострадавшим от перцового спрея

Врачи скорой помощи в Тбилиси оказывают медпомощь пострадавшим от перцового спрея, который применил спецназ для разгона акции у парламента, передает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T21:49

2024-04-30T21:49

2024-04-30T22:44

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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Врачи скорой помощи в Тбилиси оказывают медпомощь пострадавшим от перцового спрея, который применил спецназ для разгона акции у парламента, передает корреспондент РИА Новости. Спецназ в Тбилиси применил несколько раз перцовый спрей, чтобы вытеснить митингующих, протестующих у парламента против закона об иноагентах. Бригады скорой помощи мобилизованы у территории парламента в нескольких локациях. Пострадавшим промывают глаза специальным раствором. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах. Парламент планирует проголосовать за законопроект во втором чтении в среду.

https://ria.ru/20240430/gruziya-1943207581.html

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Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-04-30T21:49 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, тбилиси