https://ria.ru/20240430/svo-1943146324.html
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Российская группировка войск "Центр" уничтожила за сутки до 145 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:23
2024-04-30T13:23
2024-04-30T13:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" уничтожила за сутки до 145 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США и 105 мм легкую гаубицу М101 производства США", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_191:0:2855:1998_1920x0_80_0_0_451c496b5ea3a25ed1cbba85e17a4b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Минобороны: группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки