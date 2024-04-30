https://ria.ru/20240430/svo-1943146324.html

Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024

Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Российская группировка войск "Центр" уничтожила за сутки до 145 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:23

2024-04-30T13:23

2024-04-30T13:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" уничтожила за сутки до 145 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США и 105 мм легкую гаубицу М101 производства США", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)