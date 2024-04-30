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Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
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13:23 30.04.2024 (обновлено: 13:37 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/svo-1943146324.html
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Российская группировка войск "Центр" уничтожила за сутки до 145 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:23
2024-04-30T13:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" уничтожила за сутки до 145 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США и 105 мм легкую гаубицу М101 производства США", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Минобороны: группировка войск "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" уничтожила за сутки до 145 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики.
"Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США и 105 мм легкую гаубицу М101 производства США", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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