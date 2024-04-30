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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:22
2024-04-30T13:22
2024-04-30T13:37
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, старомайорское, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи