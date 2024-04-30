https://ria.ru/20240430/svo-1943145527.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.04.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки до 90 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:20

2024-04-30T13:20

2024-04-30T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки до 90 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."За сутки отражены пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка Луганской Народной Республики и Крахмальное Харьковской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика