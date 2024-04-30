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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.04.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки до 90 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:20
2024-04-30T13:20
2024-04-30T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки до 90 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."За сутки отражены пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка Луганской Народной Республики и Крахмальное Харьковской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи