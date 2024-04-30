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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 30.04.2024 (обновлено: 13:36 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/svo-1943145527.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.04.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки до 90 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:20
2024-04-30T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки до 90 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."За сутки отражены пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка Луганской Народной Республики и Крахмальное Харьковской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

МО: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки до 90 военнослужащих Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"За сутки отражены пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка Луганской Народной Республики и Крахмальное Харьковской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США", - сказали в ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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