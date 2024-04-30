https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов

Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов - РИА Новости, 30.04.2024

Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов

Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул провели перед зданием суда в Кишиневе митинг с требованием к властям прекратить политическое... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:38

2024-04-30T12:38

2024-04-30T14:04

в мире

гагаузия

кишинев

молдавия

евгения гуцул

илан шор

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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул провели перед зданием суда в Кишиневе митинг с требованием к властям прекратить политическое преследование оппонентов.Сегодня начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул."Команда Илана Шора преследуется и угнетается Службой информации и безопасности, полицией и прокуратурой. На нас открываются уголовные дела и розыски, вы видели, как нас не пускали в страну. Видите, как нарушаются все статьи уголовного кодекса. Нас не запугать разными делами, башкан Гагаузии — это сильная духом девушка, которую мы поддержим", — заявил советник Гуцул Павел Вережан. На прошлой неделе молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул. Сама глава Гагаузии в интервью РИА Новости назвала это политическим преследованием. Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", одержала победу на выборах главы Гагаузии. В июне кишиневские власти объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, против лидеров политсилы возбудили уголовные дела.В июле Гуцул вступила в должность, но президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении ее членом правительства, как того требует законодательство.

https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942687232.html

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

гагаузия

кишинев

молдавия

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, илан шор