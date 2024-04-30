Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 30.04.2024 (обновлено: 14:04 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов - РИА Новости, 30.04.2024
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов
Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул провели перед зданием суда в Кишиневе митинг с требованием к властям прекратить политическое... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:38
2024-04-30T14:04
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943139593_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_b5fb403ffb9468fd3da4537864078c36.jpg
КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул провели перед зданием суда в Кишиневе митинг с требованием к властям прекратить политическое преследование оппонентов.Сегодня начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул."Команда Илана Шора преследуется и угнетается Службой информации и безопасности, полицией и прокуратурой. На нас открываются уголовные дела и розыски, вы видели, как нас не пускали в страну. Видите, как нарушаются все статьи уголовного кодекса. Нас не запугать разными делами, башкан Гагаузии — это сильная духом девушка, которую мы поддержим", — заявил советник Гуцул Павел Вережан. На прошлой неделе молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул. Сама глава Гагаузии в интервью РИА Новости назвала это политическим преследованием. Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", одержала победу на выборах главы Гагаузии. В июне кишиневские власти объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, против лидеров политсилы возбудили уголовные дела.В июле Гуцул вступила в должность, но президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении ее членом правительства, как того требует законодательство.
https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html
https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942687232.html
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
гагаузия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943139593_161:0:1113:714_1920x0_80_0_0_09dfe0174d76551de9ccfbfc8f9a298e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, илан шор
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов

Сторонники Гуцул требуют от властей Молдавии прекратить преследование оппонентов

© РИА НовостиСторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024
© РИА Новости
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул провели перед зданием суда в Кишиневе митинг с требованием к властям прекратить политическое преследование оппонентов.
Сегодня начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии
19 марта, 09:36
"Команда Илана Шора преследуется и угнетается Службой информации и безопасности, полицией и прокуратурой. На нас открываются уголовные дела и розыски, вы видели, как нас не пускали в страну. Видите, как нарушаются все статьи уголовного кодекса. Нас не запугать разными делами, башкан Гагаузии — это сильная духом девушка, которую мы поддержим", — заявил советник Гуцул Павел Вережан.
На прошлой неделе молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул. Сама глава Гагаузии в интервью РИА Новости назвала это политическим преследованием.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Эксперт назвал причину давления властей Молдавии на Гуцул
27 апреля, 10:31
Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", одержала победу на выборах главы Гагаузии. В июне кишиневские власти объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, против лидеров политсилы возбудили уголовные дела.
В июле Гуцул вступила в должность, но президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении ее членом правительства, как того требует законодательство.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулИлан Шор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала