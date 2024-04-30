Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов
Сторонники Гуцул требуют от властей Молдавии прекратить преследование оппонентов
© РИА НовостиСторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024
© РИА Новости
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024
КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул провели перед зданием суда в Кишиневе митинг с требованием к властям прекратить политическое преследование оппонентов.
Сегодня начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул.
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"Команда Илана Шора преследуется и угнетается Службой информации и безопасности, полицией и прокуратурой. На нас открываются уголовные дела и розыски, вы видели, как нас не пускали в страну. Видите, как нарушаются все статьи уголовного кодекса. Нас не запугать разными делами, башкан Гагаузии — это сильная духом девушка, которую мы поддержим", — заявил советник Гуцул Павел Вережан.
На прошлой неделе молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул. Сама глава Гагаузии в интервью РИА Новости назвала это политическим преследованием.
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Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", одержала победу на выборах главы Гагаузии. В июне кишиневские власти объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, против лидеров политсилы возбудили уголовные дела.
В июле Гуцул вступила в должность, но президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении ее членом правительства, как того требует законодательство.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.