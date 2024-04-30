Рейтинг@Mail.ru
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ssha-1943201086.html
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте - РИА Новости, 30.04.2024
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте
На Украине грядут серьезные перемены из-за неспособности ВСУ затыкать дыры на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:21
2024-04-30T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На Украине грядут серьезные перемены из-за неспособности ВСУ затыкать дыры на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Наблюдая за тем, что происходит на всем протяжении этого многокилометрового фронта, мы видим, что русские давят и давят. Везде, где они наступают, украинцам приходится перебрасывать войска, чтобы затыкать эти дыры", — отметил он.По словам эксперта, у ВСУ уже нет достаточного количества личного состава, чтобы отправлять солдат на все необходимые участки фронта. Также, добавил он, у них недостаточно оружия, чтобы "отбросить" российские войска назад. Все это, по мнению аналитика, приведет к мощному столкновению, которое закончится очень плачевно для киевского режима."Мы стоим на пороге очень быстрых и серьезных перемен", — подчеркнул Джонсон.На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html
https://ria.ru/20240430/ssha-1943172355.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0ab58fcedd595b287434e64a55aa190d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте

Экс-аналитик ЦРУ: конфликт на Украине стоит на пороге серьезных перемен

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На Украине грядут серьезные перемены из-за неспособности ВСУ затыкать дыры на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Наблюдая за тем, что происходит на всем протяжении этого многокилометрового фронта, мы видим, что русские давят и давят. Везде, где они наступают, украинцам приходится перебрасывать войска, чтобы затыкать эти дыры", — отметил он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского
Вчера, 17:05
По словам эксперта, у ВСУ уже нет достаточного количества личного состава, чтобы отправлять солдат на все необходимые участки фронта. Также, добавил он, у них недостаточно оружия, чтобы "отбросить" российские войска назад. Все это, по мнению аналитика, приведет к мощному столкновению, которое закончится очень плачевно для киевского режима.
«
"Мы стоим на пороге очень быстрых и серьезных перемен", — подчеркнул Джонсон.
На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала