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Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте - РИА Новости, 30.04.2024
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте
На Украине грядут серьезные перемены из-за неспособности ВСУ затыкать дыры на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:21
2024-04-30T19:21
2024-04-30T19:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На Украине грядут серьезные перемены из-за неспособности ВСУ затыкать дыры на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Наблюдая за тем, что происходит на всем протяжении этого многокилометрового фронта, мы видим, что русские давят и давят. Везде, где они наступают, украинцам приходится перебрасывать войска, чтобы затыкать эти дыры", — отметил он.По словам эксперта, у ВСУ уже нет достаточного количества личного состава, чтобы отправлять солдат на все необходимые участки фронта. Также, добавил он, у них недостаточно оружия, чтобы "отбросить" российские войска назад. Все это, по мнению аналитика, приведет к мощному столкновению, которое закончится очень плачевно для киевского режима."Мы стоим на пороге очень быстрых и серьезных перемен", — подчеркнул Джонсон.На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте
Экс-аналитик ЦРУ: конфликт на Украине стоит на пороге серьезных перемен