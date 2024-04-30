https://ria.ru/20240430/ssha-1943201086.html

Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте

Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте - РИА Новости, 30.04.2024

Закончится плачевно. В США раскрыли, что происходит на украинском фронте

На Украине грядут серьезные перемены из-за неспособности ВСУ затыкать дыры на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:21

2024-04-30T19:21

2024-04-30T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На Украине грядут серьезные перемены из-за неспособности ВСУ затыкать дыры на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Наблюдая за тем, что происходит на всем протяжении этого многокилометрового фронта, мы видим, что русские давят и давят. Везде, где они наступают, украинцам приходится перебрасывать войска, чтобы затыкать эти дыры", — отметил он.По словам эксперта, у ВСУ уже нет достаточного количества личного состава, чтобы отправлять солдат на все необходимые участки фронта. Также, добавил он, у них недостаточно оружия, чтобы "отбросить" российские войска назад. Все это, по мнению аналитика, приведет к мощному столкновению, которое закончится очень плачевно для киевского режима."Мы стоим на пороге очень быстрых и серьезных перемен", — подчеркнул Джонсон.На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html

https://ria.ru/20240430/ssha-1943172355.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины