https://ria.ru/20240430/ssha-1943095679.html

В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих

В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих - РИА Новости, 30.04.2024

В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих

Сотрудники правоохранительных органов США сталкиваются с агрессивным поведением протестующих, проводящих акцию в поддержку Палестины на территории Техасского... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T02:15

2024-04-30T02:15

2024-04-30T02:15

в мире

палестина

карин жан-пьер

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

техас

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871648308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffa281c420b5e17cb94dc18a52daf0d6.jpg

ОСТИН (США), 30 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов США сталкиваются с агрессивным поведением протестующих, проводящих акцию в поддержку Палестины на территории Техасского университета в Остине, из-за чего стражи порядка решили применить перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости. "Они очень агрессивны", - заявил агентству находящийся на месте событий представитель местной полиции. В настоящее время правоохранители задерживают демонстрантов, которые соорудили несанкционированные палаточные лагеря на территории учебного заведения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее не стала комментировать применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины в ряде американских университетов.

https://ria.ru/20240429/prava-1943077491.html

палестина

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, карин жан-пьер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, техас, сша