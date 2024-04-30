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В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих
В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих - РИА Новости, 30.04.2024
В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих
Сотрудники правоохранительных органов США сталкиваются с агрессивным поведением протестующих, проводящих акцию в поддержку Палестины на территории Техасского... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T02:15
2024-04-30T02:15
2024-04-30T02:15
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ОСТИН (США), 30 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов США сталкиваются с агрессивным поведением протестующих, проводящих акцию в поддержку Палестины на территории Техасского университета в Остине, из-за чего стражи порядка решили применить перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости. "Они очень агрессивны", - заявил агентству находящийся на месте событий представитель местной полиции. В настоящее время правоохранители задерживают демонстрантов, которые соорудили несанкционированные палаточные лагеря на территории учебного заведения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее не стала комментировать применение силовиками спецсредств для подавления студенческих протестов в поддержку Палестины в ряде американских университетов.
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в мире, палестина, карин жан-пьер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, техас, сша
В мире, Палестина, Карин Жан-Пьер, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Техас, США
В Техасе полиция применила перцовый газ против протестующих
В Техасском университете полиция применила перцовый газ против протестующих