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Российские военные поразили ангар для сборки дронов ВСУ
Российские военные поразили ангар для сборки дронов ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
Российские военные поразили ангар для сборки дронов ВСУ
Российские военные поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:40
2024-04-30T13:40
2024-04-30T13:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские военные поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах", — говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили ангар для сборки дронов ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили ангар для сборки легкомоторных ударных дронов ВСУ