https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943148726.html

Российские военные поразили ангар для сборки дронов ВСУ

Российские военные поразили ангар для сборки дронов ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024

Российские военные поразили ангар для сборки дронов ВСУ

Российские военные поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:40

2024-04-30T13:40

2024-04-30T13:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920047184_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_f6da92d54081f92d66147d2363bff88d.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские военные поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах", — говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)