https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943146101.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.04.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в районе четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:23

2024-04-30T13:23

2024-04-30T13:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в районе четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 440 солдат, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)