https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943146101.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.04.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в районе четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:23
2024-04-30T13:23
2024-04-30T13:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в районе четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 440 солдат, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
МО РФ: Киев потерял до 440 солдат в районе четырёх населенных пунктов в ДНР