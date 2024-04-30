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В Москве мотогруппы спасателей приступят к патрулированию в среду - РИА Новости, 30.04.2024
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15:16 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/spasateli-1943165567.html
В Москве мотогруппы спасателей приступят к патрулированию в среду
В Москве мотогруппы спасателей приступят к патрулированию в среду - РИА Новости, 30.04.2024
В Москве мотогруппы спасателей приступят к патрулированию в среду
Спасатели на мотоциклах приступят в среду к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:16
2024-04-30T15:16
москва
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступят в среду к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе десятый год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что только в прошлом году они совершили около 2 тысяч выездов. "Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. В их маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - добавил Бирюков. Он уточнил, что благодаря мобильности и манёвренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.
https://ria.ru/20240424/moskva-1941984432.html
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москва, петр бирюков, общество
Москва, Петр Бирюков, Общество
В Москве мотогруппы спасателей приступят к патрулированию в среду

Бирюков: мотогруппы спасателей приступят в среду к патрулированию в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступят в среду к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе десятый год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что только в прошлом году они совершили около 2 тысяч выездов.
"Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. В их маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - добавил Бирюков.
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Он уточнил, что благодаря мобильности и манёвренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.
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