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G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России - РИА Новости, 30.04.2024
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России
Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:41
2024-04-30T15:41
2024-04-30T15:41
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РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине. "Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, турин, москва, g7, новости - ядерные технологии, в мире
Россия, Турин, Москва, G7, Новости - Ядерные технологии, В мире
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России
G7 продолжит сокращать зависимость от связанных с ядерной энергетикой РФ товаров
РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине.
"Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.