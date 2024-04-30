Рейтинг@Mail.ru
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/sokraschenie-1943170174.html
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России - РИА Новости, 30.04.2024
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России
Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:41
2024-04-30T15:41
россия
турин
москва
g7
новости - ядерные технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине. "Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240420/uran-1941190365.html
россия
турин
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турин, москва, g7, новости - ядерные технологии, в мире
Россия, Турин, Москва, G7, Новости - Ядерные технологии, В мире
G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России

G7 продолжит сокращать зависимость от связанных с ядерной энергетикой РФ товаров

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине.
"Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Переливная установка гексафторида урана - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
США и Китай стали главными покупателями российского урана
20 апреля, 08:41
 
РоссияТуринМоскваG7Новости - Ядерные технологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала