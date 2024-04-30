https://ria.ru/20240430/sokraschenie-1943170174.html

G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России

G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России - РИА Новости, 30.04.2024

G7 намерена сократить зависимость от продукции ядерной энергетики из России

Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:41

2024-04-30T15:41

2024-04-30T15:41

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РИМ, 30 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине. "Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турин, москва, g7, новости - ядерные технологии, в мире