https://ria.ru/20240430/soglashenie-1943203196.html

В США заявили о готовности к соглашению с Россией о поведении в космосе

В США заявили о готовности к соглашению с Россией о поведении в космосе - РИА Новости, 30.04.2024

В США заявили о готовности к соглашению с Россией о поведении в космосе

США по-прежнему заявляют, что для России открыта возможность подписания двусторонних регламентирующих поведение в космосе "Соглашений Артемиды", об этом во... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:42

2024-04-30T19:42

2024-04-30T19:42

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США по-прежнему заявляют, что для России открыта возможность подписания двусторонних регламентирующих поведение в космосе "Соглашений Артемиды", об этом во вторник заявила заместитель руководителя НАСА Пэм Мелрой. "Любой может подписать "Соглашения Артемиды" ровно так же, как они подписали Договор о космосе (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 1967 года - ред.), по моему мнению, это взятие на себя обязательств определенных принципов на будущее", - сказала Мелрой, выступая на Meridian Space Diplomacy forum 2024. Отвечая на уточняющий вопрос о том, "может ли Россия подписать соглашения, если изъявит такое желание", представитель НАСА ответила "совершенно точно". Замглавы НАСА подчеркнула, что, поскольку "каждая страна имеет границу с космосом", сегодня необходимо развивать и дорабатывать заложенные Договором о космосе нормы поведения и правил при изучении и использовании космического пространства. Она подчеркнула, что, по видению Вашингтона, освоение космоса должно осуществляться странами сообща - "в интересах всего человечества". "Голос каждого должен быть услышан, мы должны иметь гарантию, что не ущемляется интерес тех, кто будет идти по нашим стопам", - отметила Мелрой. США инициировали подписание двусторонних соглашений, так называемых "Соглашений Артемиды" в рамках стартовавшей при администрации Дональда Трампа программы по возвращению на Луну "Артемида". К настоящему времени подобные документы подписали около четырех десятков стран. Соглашения, содержащие "принципы сотрудничества в гражданском изучении и использовании Луны, Марса, комет и астероидов" изначально заявлялись как открытые для любой страны. Последней к настоящему времени, 39-й страной, подписавшей документ, стала Словения.

https://ria.ru/20211026/rogozin-1756215085.html

https://ria.ru/20240406/kosmos-1938276243.html

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луна, сша, россия, наса, в мире, космос