https://ria.ru/20240430/siyyarto-1943176961.html

Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто

Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто - РИА Новости, 30.04.2024

Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто

Западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, ситуацию могут изменить выборы в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:17

2024-04-30T16:17

2024-04-30T16:20

специальная военная операция на украине

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европарламент

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БУДАПЕШТ, 30 апр - РИА Новости. Западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, ситуацию могут изменить выборы в Европарламент, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "К сожалению, сейчас это западноевропейское военное безумие вышло в новое измерение и превратилось в своего рода в одержимость ядерной войной. Мы уже слышали заявление президента Франции (о возможной отправке войск стран НАТО на Украину - ред.), но мы также слышали, как президент Польши говорил о возможности ядерной войны", - сказал Сийярто в видеообращении из Душанбе в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Он напомнил, что западные политики в течение двух последних дет прошли путь от разговоров "о возможной отправки Украине касок и одеял" до "одержимости ядерной войной". "Перемирие должно быть заключено как можно скорее, и враждующие стороны надо как можно скорее усадить за стол мирных переговоров. Большой шаг к этому мы сможем сделать 9 июня на выборах в Европарламент, где, если люди проголосуют за политиков, выступающих за мир, они смогут спасти Европу, они смогут спасти мир от безумия ядерной войны", - отметил Сийярто. По его словам, страны, которые выступают за мирное урегулирование и "достаточно смелы", должны работать вместе. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240314/intervyu-1932858294.html

https://radiosputnik.ru/20240423/orban-1941709342.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922789953.html

https://ria.ru/20230923/provotsirovanie-1898198750.html

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в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров, европарламент, евросоюз, нато