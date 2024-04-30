Рейтинг@Mail.ru
Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 30.04.2024 (обновлено: 16:20 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/siyyarto-1943176961.html
Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто
Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто - РИА Новости, 30.04.2024
Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто
Западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, ситуацию могут изменить выборы в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:17
2024-04-30T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
россия
петер сийярто
сергей лавров
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg
БУДАПЕШТ, 30 апр - РИА Новости. Западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, ситуацию могут изменить выборы в Европарламент, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "К сожалению, сейчас это западноевропейское военное безумие вышло в новое измерение и превратилось в своего рода в одержимость ядерной войной. Мы уже слышали заявление президента Франции (о возможной отправке войск стран НАТО на Украину - ред.), но мы также слышали, как президент Польши говорил о возможности ядерной войны", - сказал Сийярто в видеообращении из Душанбе в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Он напомнил, что западные политики в течение двух последних дет прошли путь от разговоров "о возможной отправки Украине касок и одеял" до "одержимости ядерной войной". "Перемирие должно быть заключено как можно скорее, и враждующие стороны надо как можно скорее усадить за стол мирных переговоров. Большой шаг к этому мы сможем сделать 9 июня на выборах в Европарламент, где, если люди проголосуют за политиков, выступающих за мир, они смогут спасти Европу, они смогут спасти мир от безумия ядерной войны", - отметил Сийярто. По его словам, страны, которые выступают за мирное урегулирование и "достаточно смелы", должны работать вместе. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240314/intervyu-1932858294.html
https://radiosputnik.ru/20240423/orban-1941709342.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922789953.html
https://ria.ru/20230923/provotsirovanie-1898198750.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c50ca68e3866c0f1d19ad967ca32459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров, европарламент, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Европарламент, Евросоюз, НАТО
Западные политики за два года скатились в безумие, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: западные политики за два года скатились в безумие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 30 апр - РИА Новости. Западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, ситуацию могут изменить выборы в Европарламент, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"К сожалению, сейчас это западноевропейское военное безумие вышло в новое измерение и превратилось в своего рода в одержимость ядерной войной. Мы уже слышали заявление президента Франции (о возможной отправке войск стран НАТО на Украину - ред.), но мы также слышали, как президент Польши говорил о возможности ядерной войны", - сказал Сийярто в видеообращении из Душанбе в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Военные последствия". Венгерский эксперт прокомментировал интервью Путина
14 марта, 08:55
Он напомнил, что западные политики в течение двух последних дет прошли путь от разговоров "о возможной отправки Украине касок и одеял" до "одержимости ядерной войной".
"Перемирие должно быть заключено как можно скорее, и враждующие стороны надо как можно скорее усадить за стол мирных переговоров. Большой шаг к этому мы сможем сделать 9 июня на выборах в Европарламент, где, если люди проголосуют за политиков, выступающих за мир, они смогут спасти Европу, они смогут спасти мир от безумия ядерной войны", - отметил Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Мы можем остановить это". Орбан о способе завершить конфликт на Украине
23 апреля, 11:00
По его словам, страны, которые выступают за мирное урегулирование и "достаточно смелы", должны работать вместе.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Вид на базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира"
22 января, 15:47
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Госдуме обвинили Великобританию в провоцировании ядерной войны
23 сентября 2023, 14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоСергей ЛавровЕвропарламентЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала