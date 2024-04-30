https://ria.ru/20240430/sapery-1943099960.html

Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ

Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024

Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ

Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T05:06

2024-04-30T05:06

2024-04-30T05:24

специальная военная операция на украине

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запорожская область

феодосия

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также разминируют занятые опорные пункты и подъездные пути к ним для прохода боевой техники. "Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника в районе населенного пункта Вербовое, чтобы по ним могли пройти штурмовые группы и занять опорный пункт с дальнейшим проведением его зачистки", - пояснили в МО РФ. Уточняется, что саперы-десантники вплотную подобрались к передовым позициям ВСУ и, применив систему дистанционного разминирования ЗРП-2 "Тропа", взрывом проделали проход в минном поле перед передним краем обороны украинских войск. По проделанному проходу на опорный пункт ВСУ зашли штурмовые группы ВДВ. "Поле занятия штурмовыми группами лесопосадки с опорным пунктом, саперы приступили к его разминированию от взрывоопасных предметов, чтобы в дальнейшем завести туда подразделения закрепления", - пояснили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, в ходе инженерной разведки саперы уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины.

https://ria.ru/20240430/vertolet-1943099569.html

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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф