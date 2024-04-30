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Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
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05:06 30.04.2024 (обновлено: 05:24 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/sapery-1943099960.html
Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ
Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 30.04.2024
Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ
Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T05:06
2024-04-30T05:24
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
феодосия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также разминируют занятые опорные пункты и подъездные пути к ним для прохода боевой техники. "Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника в районе населенного пункта Вербовое, чтобы по ним могли пройти штурмовые группы и занять опорный пункт с дальнейшим проведением его зачистки", - пояснили в МО РФ. Уточняется, что саперы-десантники вплотную подобрались к передовым позициям ВСУ и, применив систему дистанционного разминирования ЗРП-2 "Тропа", взрывом проделали проход в минном поле перед передним краем обороны украинских войск. По проделанному проходу на опорный пункт ВСУ зашли штурмовые группы ВДВ. "Поле занятия штурмовыми группами лесопосадки с опорным пунктом, саперы приступили к его разминированию от взрывоопасных предметов, чтобы в дальнейшем завести туда подразделения закрепления", - пояснили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, в ходе инженерной разведки саперы уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины.
https://ria.ru/20240430/vertolet-1943099569.html
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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ

МО: крымские саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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В оборонном ведомстве уточнили, что саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также разминируют занятые опорные пункты и подъездные пути к ним для прохода боевой техники.
"Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника в районе населенного пункта Вербовое, чтобы по ним могли пройти штурмовые группы и занять опорный пункт с дальнейшим проведением его зачистки", - пояснили в МО РФ.
Уточняется, что саперы-десантники вплотную подобрались к передовым позициям ВСУ и, применив систему дистанционного разминирования ЗРП-2 "Тропа", взрывом проделали проход в минном поле перед передним краем обороны украинских войск. По проделанному проходу на опорный пункт ВСУ зашли штурмовые группы ВДВ.
"Поле занятия штурмовыми группами лесопосадки с опорным пунктом, саперы приступили к его разминированию от взрывоопасных предметов, чтобы в дальнейшем завести туда подразделения закрепления", - пояснили в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, в ходе инженерной разведки саперы уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины.
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