"Случай исключительный". Чем русский святой напугал большевиков
Ученые до сих пор не могут объяснить феномен мощей Александра Свирского
© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкПаломники у пещеры на острове Святой, в которой преподобный Александр Свирский 7 лет жил в полном одиночестве
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день обретения мощей преподобного Александра Свирского. Любопытно, что святыню находили дважды. И второй раз был настоящий детектив. В XX веке власти постарались сделать все, чтобы скрыть мощи от верующих. Но судьба распорядилась иначе.
По многочисленным просьбам
"Трудящиеся <…> начали требовать осмотра содержимого в раках. <…> Вскрытия эти обнаружили целый ряд фальсификаций, при помощи которых служители культа обманывали народные массы", — рапортовал журнал "Революция и церковь" в разгар кампании по десакрализации мощей.
Поводом cтал инцидент, произошедший несколькими годами ранее.
В октябре 1918 года VIII (ликвидационный) отдел Наркомата юстиции прибыл в Петрозаводскую губернию. Необходимо было изъять из здешнего Александро-Свирского монастыря все ценности, а также вскрыть находящуюся в обители гробницу некоего "чудотворца".
"При приеме на учет богослужебного имущества <…> в литой раке <…> вместо "нетленных" мощей <…> была обнаружена восковая кукла", — гласил отчет.
Торжество материализма налицо. Только сообщение было ложным. В действительности то, что увидели чекисты, поразило их и немало озадачило. Потому начальник оперативной группы Август Вагнер не придумал ничего лучше словосочетания "восковая кукла".
© Фото : Сергей Прокудин-ГорскийРака преподобного Александра Свирского (1909)
© Фото : Сергей Прокудин-Горский
Рака преподобного Александра Свирского (1909)
Вероятно, большевики не до конца осознавали, на что покусились. Александра Свирского, основавшего в конце XV столетия обитель в глухих ладожских лесах, почитали еще при жизни.
Верующие связывают с ним множество чудес. Главное — явление Пресвятой Троицы. За всю библейскую историю такое случалось лишь однажды — с ветхозаветным пророком Авраамом.
Канонизировали русского подвижника в 1547-м — всего через 15 лет после кончины. Особо почитал преподобного Иван Грозный, даже посвятил ему один из приделов в знаменитом соборе Василия Блаженного.
Но мощи обрели лишь в середине XVII века. Причем, как отмечают хроники, совершенно нетленными. Сорокапудовую серебряную раку, в которую их положили, большевики конфисковали. А "восковую куклу" передали медикам — пусть ломают головы.
Однако после тщательного исследования комиссия пришла к выводу: это не муляж, а настоящее человеческое тело, мумифицированное естественным образом.
Годы в простенке
Чтобы скрыть правду от народа, власти наспех придумали несколько версий. В следующих донесениях Вагнер писал, что обнаружил в гробу "череп, три зуба и нижнюю челюсть". В другом рапорте значится "обыкновенный скелет смертного человека". А в третьем — "кучка полуистлевших костей".
Как правило, мощи размещали в музеях — для демонстрации. Но в случае со Свирским отвезли в хранилище Военно-медицинской академии (ВМА) в Петрограде. Там святыня лежала в запасниках среди более десяти тысяч экспонатов.
Тем не менее реликвия по-прежнему была для властей бельмом на глазу. Ее неоднократно пытались уничтожить, особенно в разгар антирелигиозной кампании 1930-х годов.
Сохранил бесценный артефакт академик Владимир Тонков, работавший на кафедре нормальной анатомии ВМА. При обысках НКВД он прятал мощи между стеной и большим старинным шкафом.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЗдание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
После смерти профессора в 1954-м реликвия загадочным образом исчезла. А пару десятилетий спустя про нее и вовсе забыли.
Без номера и подписи
Время шло, и в 1997-м началось восстановление разграбленного Александро-Свирского монастыря.
"В июле того же года мы получили письмо за подписью валаамских монахов в несколько строк: "Как только официально откроют монастырь Александра Свирского, сразу Господом будут возвращены мощи святого", — вспоминал архиепископ Лукиан (Куценко), бывший тогда настоятелем обители.
Насельники принялись искать тело. Вскоре подключились энтузиасты, которыми руководила инокиня Покрово-Тервенического монастыря Леонида (Сафонова). До принятия монашества она более 30 лет работала биологом.
Икона преподобного Александра Свирского. Архивное фото
"Я тщательно изучала описи фондов и документы в хранилищах московских и петербургских архивов, — вспоминала монахиня. — Особая сложность была в том, что основную часть документов в ходе кампании по ликвидации, фальсификации и дискредитации мощей святых утратили или намеренно уничтожили".
Неожиданную подсказку нашли в отчетах Августа Вагнера.
"В материалах "ликвидационной комиссии" <…> я натолкнулась на термин "восковая кукла", — отмечала мать Леонида. — Сопоставление с этим документом различных вариантов описания вида мощей святого Александра, сфальсифицированных чекистами, позволило сделать вывод: мощи святого <…> остались целыми и нерушимыми".
Следы привели ее в музей при Военно-медицинской академии — к 1990-м годам никто уже не помнил, что "куклу" большевики перевезли именно сюда. В запасниках отыскали ящик для хранения экспонатов — без номера и архивной карточки. Только с надписью: "мумифицированное тело неизвестного мужчины".
"Сотрудники в один голос твердили: "Случай исключительный. Чтобы в академии, где все подробно описано и каталогизировано, хранилось нечто неучтенное!" — писала инокиня.
© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкПаломники у пещеры на острове Святой, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве
Паломники у пещеры на острове Святой, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве
Когда достали тело, ни у кого не осталось сомнений — это мощи Александра Свирского. Один из признаков — неестественное положение ног: правая — ступней вверх, левая — в сторону. Эту же особенность отметили и советские ученые в 1918-м.
Из академии тело передали в Городскую судебно-медицинскую службу на экспертизу.
"Более полугода по нашей просьбе мощи изучали рентгенологи, антропологи, судебные эксперты, анатомы, — вспоминал архиепископ Лукиан. — Их отчет составил 250 страниц, к которым приложены акты и фотографии".
Специалисты признали: тело подходит под оставленные хронистами описания мощей Александра Свирского. Так святыню обрели во второй раз и в 1998-м вернули в родную обитель на Ладоге.