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Эксперт предсказал конфликт в Молдавии из-за поправок о сносе памятников
Эксперт предсказал конфликт в Молдавии из-за поправок о сносе памятников - РИА Новости, 30.04.2024
Эксперт предсказал конфликт в Молдавии из-за поправок о сносе памятников
Поправки в законодательство Молдавии о сносе памятников могут спровоцировать волну массового негодования, такое мнение высказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:55
2024-04-30T17:55
2024-04-30T17:55
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КИШИНЕВ, 30 апр – РИА Новости. Поправки в законодательство Молдавии о сносе памятников могут спровоцировать волну массового негодования, такое мнение высказал РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу. Правительство республики на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников. Так, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, "нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам", речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти. Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики. "К теме исторического наследия, а это в том числе и сохранение памятников, нужно подходить аккуратно и взвешено. С учётом текущей ситуации эксперты не видят ничего хорошего в данной инициативе. Есть большой риск, что данные поправки могут стать продолжением той кампании по демолдовенизации и дерусификации, которая наблюдается в настоящее время в Молдове. Всё это может крайне негативно отразиться на общественно-политической ситуации в стране. Спровоцировать и так до крайней степени накалённую обстановку", - отметил эксперт. Эксперт подчеркнул, что активисты Общественного совета и ряда других неправительственных организаций призывают власти не допустить провокаций и попыток переписать историю посредством "вандализации исторических объектов и монументов в республике". Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии. Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html
https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Эксперт предсказал конфликт в Молдавии из-за поправок о сносе памятников
Поправки о сносе памятников могут вызвать массовое негодование в Молдавии
КИШИНЕВ, 30 апр – РИА Новости. Поправки в законодательство Молдавии о сносе памятников могут спровоцировать волну массового негодования, такое мнение высказал РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.
Правительство республики на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников. Так, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, "нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам", речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти. Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики.
"К теме исторического наследия, а это в том числе и сохранение памятников, нужно подходить аккуратно и взвешено. С учётом текущей ситуации эксперты не видят ничего хорошего в данной инициативе. Есть большой риск, что данные поправки могут стать продолжением той кампании по демолдовенизации и дерусификации, которая наблюдается в настоящее время в Молдове. Всё это может крайне негативно отразиться на общественно-политической ситуации в стране. Спровоцировать и так до крайней степени накалённую обстановку", - отметил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что активисты Общественного совета и ряда других неправительственных организаций призывают власти не допустить провокаций и попыток переписать историю посредством "вандализации исторических объектов и монументов в республике".
Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии.
Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.