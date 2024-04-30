https://ria.ru/20240430/pyamyatniki-1943191581.html

Эксперт предсказал конфликт в Молдавии из-за поправок о сносе памятников

Эксперт предсказал конфликт в Молдавии из-за поправок о сносе памятников - РИА Новости, 30.04.2024

Эксперт предсказал конфликт в Молдавии из-за поправок о сносе памятников

Поправки в законодательство Молдавии о сносе памятников могут спровоцировать волну массового негодования, такое мнение высказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:55

2024-04-30T17:55

2024-04-30T17:55

в мире

молдавия

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 30 апр – РИА Новости. Поправки в законодательство Молдавии о сносе памятников могут спровоцировать волну массового негодования, такое мнение высказал РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу. Правительство республики на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников. Так, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, "нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам", речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти. Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики. "К теме исторического наследия, а это в том числе и сохранение памятников, нужно подходить аккуратно и взвешено. С учётом текущей ситуации эксперты не видят ничего хорошего в данной инициативе. Есть большой риск, что данные поправки могут стать продолжением той кампании по демолдовенизации и дерусификации, которая наблюдается в настоящее время в Молдове. Всё это может крайне негативно отразиться на общественно-политической ситуации в стране. Спровоцировать и так до крайней степени накалённую обстановку", - отметил эксперт. Эксперт подчеркнул, что активисты Общественного совета и ряда других неправительственных организаций призывают власти не допустить провокаций и попыток переписать историю посредством "вандализации исторических объектов и монументов в республике". Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии. Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.

https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html

https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев