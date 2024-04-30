https://ria.ru/20240430/pvo-1943187095.html

ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями

ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 30.04.2024

ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями

Три украинских БПЛА уничтожены ПВО над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:24

2024-04-30T17:24

2024-04-30T17:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

курская область

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Три украинских БПЛА уничтожены ПВО над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."30 апреля с 15.30 до 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

курская область

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белгородская область, россия, безопасность, курская область