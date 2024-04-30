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В ЛНР во время проверки у жителей изъяли автомат Калашникова и 656 патронов
В ЛНР во время проверки у жителей изъяли автомат Калашникова и 656 патронов - РИА Новости, 30.04.2024
В ЛНР во время проверки у жителей изъяли автомат Калашникова и 656 патронов
Министерство внутренних дел по Луганской народной республике провели проверку на территории республики, в ходе которой обнаружили и изъяли автомат Калашникова и РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:56
2024-04-30T14:56
2024-04-30T14:56
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел по Луганской народной республике провели проверку на территории республики, в ходе которой обнаружили и изъяли автомат Калашникова и более 650 патронов калибра 5.45 миллиметров у жителей ЛНР. "В ходе проверок на территории республики сотрудниками МВД совместно со сводным отрядом полиции были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы. Так, в Лисичанске при осмотре гаража, принадлежащего гражданину 1974 года рождения, было обнаружено: автомат АК-74; патроны калибра 5.45 - 540 штук", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, отметив, что также у гражданина 1983 года рождения обнаружено 3000 грамм пороха. Кроме того, в Луганске у гражданина 1978 года рождения сотрудники министерства обнаружили и изъяли 116 патронов калибра 5.45 миллиметров. МВД по ЛНР напомнило жителям республики, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929862280.html
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луганская народная республика, луганск, лисичанск, общество
Луганская Народная Республика, Луганск, Лисичанск, Общество
В ЛНР во время проверки у жителей изъяли автомат Калашникова и 656 патронов
МВД: в ЛНР во время проверки у жителей изъяли автомат Калашникова и 656 патронов