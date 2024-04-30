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В Бурятии огонь уничтожил 17 дачных домов - РИА Новости, 30.04.2024
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23:23 30.04.2024 (обновлено: 23:30 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943223620.html
В Бурятии огонь уничтожил 17 дачных домов
В Бурятии огонь уничтожил 17 дачных домов - РИА Новости, 30.04.2024
В Бурятии огонь уничтожил 17 дачных домов
Ликвидация открытого горения объявлена в Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, огонь уничтожил 17 дачных домов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T23:23
2024-04-30T23:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
улан-удэ
алексей цыденов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена в Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, огонь уничтожил 17 дачных домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 пустующих строений. Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.В Улан-Удэ горели жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), улан-удэ, алексей цыденов
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Улан-Удэ, Алексей Цыденов
В Бурятии огонь уничтожил 17 дачных домов

МЧС: в Бурятии объявили ликвидацию открытого горения

© МЧС РоссииМесто пожара в Улан-Удэ
Место пожара в Улан-Удэ
© МЧС России
Место пожара в Улан-Удэ
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена в Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, огонь уничтожил 17 дачных домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 пустующих строений. Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
В Улан-Удэ горели жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Улан-УдэАлексей Цыденов
 
 
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