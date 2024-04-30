Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии локализовали пожар - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943211748.html
В Бурятии локализовали пожар
В Бурятии локализовали пожар - РИА Новости, 30.04.2024
В Бурятии локализовали пожар
Пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:47
2024-04-30T20:47
происшествия
россия
улан-удэ
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943210939_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd740dfbc04b8e374ac41d4c366fe18c.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240306/pozhary-1931379120.html
россия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожары в Бурятии
Пожары в Бурятии
2024-04-30T20:47
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943210939_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2490b55ed140b6ec4ce6f26a70ae9139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, улан-удэ, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии локализовали пожар

МЧС: пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
Тушение возгорания в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005 — 2024 годах
6 марта, 09:55
 
ПроисшествияРоссияУлан-УдэАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала