https://ria.ru/20240430/pozhar-1943211748.html
В Бурятии локализовали пожар
В Бурятии локализовали пожар - РИА Новости, 30.04.2024
В Бурятии локализовали пожар
Пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:47
2024-04-30T20:47
2024-04-30T20:47
происшествия
россия
улан-удэ
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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Пожары в Бурятии
Пожары в Бурятии
2024-04-30T20:47
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происшествия, россия, улан-удэ, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии локализовали пожар
МЧС: пожар в Бурятии локализован, сведений о пострадавших нет