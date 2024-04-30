https://ria.ru/20240430/pozhar-1943207319.html

В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров

В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.04.2024

В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров, заявила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:09

2024-04-30T20:09

2024-04-30T20:15

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

улан-удэ

алексей цыденов

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров, заявила пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек, а спасатели начали наращивать силы и средства."По уточнённой информации, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки, ранее площадь пожара менее чем за час увеличилась на семь тысяч "квадратов". Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, улан-удэ, алексей цыденов