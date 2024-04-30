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В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.04.2024
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20:09 30.04.2024 (обновлено: 20:15 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943207319.html
В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров
В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.04.2024
В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров, заявила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:09
2024-04-30T20:15
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
улан-удэ
алексей цыденов
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров, заявила пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек, а спасатели начали наращивать силы и средства."По уточнённой информации, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки, ранее площадь пожара менее чем за час увеличилась на семь тысяч "квадратов". Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, улан-удэ, алексей цыденов
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
В Бурятии площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров

МЧС РФ: в Улан-Удэ площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров

© МЧС РоссииМесто пожара в Улан-Удэ
Место пожара в Улан-Удэ
© МЧС России
Место пожара в Улан-Удэ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара в Бурятии, где горят жилые дома и хозпостройки, выросла до 10 тысяч квадратных метров, заявила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек, а спасатели начали наращивать силы и средства.
"По уточнённой информации, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки, ранее площадь пожара менее чем за час увеличилась на семь тысяч "квадратов". Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду. Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба республики. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Улан-Удэ и пригородных районов.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияУлан-УдэАлексей Цыденов
 
 
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