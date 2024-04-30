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В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов
В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов - РИА Новости, 01.05.2024
В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов
В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов и хозяйственных построек, спасатели наращивают силы и средства, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-04-30T20:00
2024-04-30T20:00
2024-05-01T00:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
улан-удэ
алексей цыденов
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов и хозяйственных построек, спасатели наращивают силы и средства, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. МЧС наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники", — говорится в заявлении.Позднее спасатели полностью ликвидировали пожар. Он уничтожил 17 дачных домов, из них 12 пустующих строений. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.В федеральной Авиалесоохране сообщили, что, по предварительным данным, возможными причинами ЧП могли стать ландшафтный пожар или техногенный очаг.Во вторник вечером в Улан-Удэ загорелись жилые дома и надворные постройки. Как заявили в пресс-службе правительства Бурятии, стремительное распространение огня вызвано ураганным ветром с порывами до 28 метров в секунду.Глава республики Алексей Цыденов срочно выехал в микрорайоны Бурвод и Восточный, где на месте проводит совещание с членами оперативного штаба. Прокуратура начала проверку.
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Пожары в Бурятии
Пожары в Бурятии
2024-04-30T20:00
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, улан-удэ, алексей цыденов
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
В Бурятии огонь охватил 20 жилых домов
МЧС: в Бурятии огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек