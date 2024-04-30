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В Королеве локализовали пожар в промзоне
В Королеве локализовали пожар в промзоне - РИА Новости, 30.04.2024
В Королеве локализовали пожар в промзоне
Пожарные локализовали возгорание в промзоне в подмосковном Королеве на 550 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:42
2024-04-30T19:42
2024-04-30T19:42
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в промзоне в подмосковном Королеве на 550 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. "В 19.14 локализация на 550 квадратных метрах. Пострадавших, предварительно, нет", - сказали в ведомстве. Ранее РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что спасатели тушат пожар на площади 150 "квадратов" в промзоне в подмосковном Королеве.
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происшествия, королев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Королев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Королеве локализовали пожар в промзоне
Пожарные локализовали возгорание в промзоне в подмосковном Королеве