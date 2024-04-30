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Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.04.2024
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:23
2024-04-30T19:23
2024-04-30T19:32
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УЛАН-УДЭ, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров", — говорится в заявлении.Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.По данным регионального главка ведомства, уже удалось ликвидировать открытое горение на площади 500 квадратных метров.Ранее сообщалось, что в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ огонь охватил жилые дома, началась эвакуация людей. Позже мэр города Игорь Шутенков добавил, что горят надворные постройки.Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявил, что в городе бушуют пять пожаров, но не уточнил, где именно это произошло.
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происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров
В Улан-Удэ дома и надворные постройки горят на площади трех тысяч "квадратов"