Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 30.04.2024 (обновлено: 19:32 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943201358.html
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.04.2024
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:23
2024-04-30T19:32
происшествия
улан-удэ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943196749_0:379:668:755_1920x0_80_0_0_2008b15baca7bf5fa940562d16327cef.jpg
УЛАН-УДЭ, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров", — говорится в заявлении.Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.По данным регионального главка ведомства, уже удалось ликвидировать открытое горение на площади 500 квадратных метров.Ранее сообщалось, что в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ огонь охватил жилые дома, началась эвакуация людей. Позже мэр города Игорь Шутенков добавил, что горят надворные постройки.Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявил, что в городе бушуют пять пожаров, но не уточнил, где именно это произошло.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
улан-удэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943196749_0:316:668:817_1920x0_80_0_0_588e3369e3e40635bbd4153434945615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров

В Улан-Удэ дома и надворные постройки горят на площади трех тысяч "квадратов"

Жилые дома горят на окраине Улан-Удэ
Жилые дома горят на окраине Улан-Удэ
Жилые дома горят на окраине Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.
"В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров", — говорится в заявлении.
Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
По данным регионального главка ведомства, уже удалось ликвидировать открытое горение на площади 500 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ огонь охватил жилые дома, началась эвакуация людей. Позже мэр города Игорь Шутенков добавил, что горят надворные постройки.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявил, что в городе бушуют пять пожаров, но не уточнил, где именно это произошло.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала