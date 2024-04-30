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В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"
Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:19
2024-04-30T19:19
2024-04-30T19:20
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 30 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, сообщает региональный главк МЧС. "По оперативной информации, в настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 кв. м. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в сообщении. К тушению привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Ранее сообщалось, что на Бурводе в Улан-Удэ горят жилые дома, идет эвакуация людей. Позже мэр города Игорь Шутенков написал в своем Telegram-канале, что горят надворные постройки.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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РИА Новости
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"
В Бурводе в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"