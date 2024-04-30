https://ria.ru/20240430/pozhar-1943200894.html

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"

Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:19

2024-04-30T19:19

2024-04-30T19:20

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943195320_0:296:796:744_1920x0_80_0_0_f6b9722ea50be5572901f8680134b14f.png

УЛАН-УДЭ, 30 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, сообщает региональный главк МЧС. "По оперативной информации, в настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 кв. м. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в сообщении. К тушению привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Ранее сообщалось, что на Бурводе в Улан-Удэ горят жилые дома, идет эвакуация людей. Позже мэр города Игорь Шутенков написал в своем Telegram-канале, что горят надворные постройки.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)