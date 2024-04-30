Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 30.04.2024 (обновлено: 19:20 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943200894.html
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"
Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:19
2024-04-30T19:20
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943195320_0:296:796:744_1920x0_80_0_0_f6b9722ea50be5572901f8680134b14f.png
УЛАН-УДЭ, 30 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, сообщает региональный главк МЧС. "По оперативной информации, в настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 кв. м. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в сообщении. К тушению привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Ранее сообщалось, что на Бурводе в Улан-Удэ горят жилые дома, идет эвакуация людей. Позже мэр города Игорь Шутенков написал в своем Telegram-канале, что горят надворные постройки.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943195320_0:221:796:818_1920x0_80_0_0_02739f9810e361667f20c0d517ffe509.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"

В Бурводе в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов"

Тушение пожара на окраине Улан-Удэ
Тушение пожара на окраине Улан-Удэ
Тушение пожара на окраине Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 30 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров на месте пожара в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, сообщает региональный главк МЧС.
"По оперативной информации, в настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 кв. м. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
Ранее сообщалось, что на Бурводе в Улан-Удэ горят жилые дома, идет эвакуация людей.
Позже мэр города Игорь Шутенков написал в своем Telegram-канале, что горят надворные постройки.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала