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Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки - РИА Новости, 30.04.2024
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18:53 30.04.2024 (обновлено: 18:57 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943197351.html
Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки
Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки - РИА Новости, 30.04.2024
Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки
Пожар в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки, уточнил мэр города Игорь Шутенков. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:53
2024-04-30T18:57
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. Пожар в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки, уточнил мэр города Игорь Шутенков."Уточнение по возгоранию на Бурводе. Пожар не коснулся жилых домов. Горят надворные постройки", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.По его словам, введен режим повышенной готовности. На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки

Шутенков: пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки

Тушение пожара на окраине Улан-Удэ
Тушение пожара на окраине Улан-Удэ
Тушение пожара на окраине Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. Пожар в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки, уточнил мэр города Игорь Шутенков.
"Уточнение по возгоранию на Бурводе. Пожар не коснулся жилых домов. Горят надворные постройки", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
По его словам, введен режим повышенной готовности. На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС.
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ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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