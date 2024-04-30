https://ria.ru/20240430/pozhar-1943197351.html

Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки

Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки - РИА Новости, 30.04.2024

Пожар в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки

Пожар в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки, уточнил мэр города Игорь Шутенков. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:53

2024-04-30T18:53

2024-04-30T18:57

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943195320_0:296:796:744_1920x0_80_0_0_f6b9722ea50be5572901f8680134b14f.png

УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. Пожар в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ не коснулся жилых домов, горят надворные постройки, уточнил мэр города Игорь Шутенков."Уточнение по возгоранию на Бурводе. Пожар не коснулся жилых домов. Горят надворные постройки", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.По его словам, введен режим повышенной готовности. На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)