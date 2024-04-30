https://ria.ru/20240430/pozhar-1943195050.html

На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома

На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома - РИА Новости, 30.04.2024

На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома

Жилые дома горят на окраине Улан-Удэ, идет эвакуация людей, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:34

2024-04-30T18:34

2024-04-30T18:58

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943196727_0:153:673:531_1920x0_80_0_0_b6c28adc6245bd0225256f09b16fa9f2.jpg

УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. Жилые дома горят на окраине Улан-Удэ, идет эвакуация людей, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков."На Бурводе возгорание жилых домов. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанская. На месте работают специалисты, сотрудники МЧС и ГО и ЧС. Тушат возгорание. Идет эвакуация людей", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, в Улан-Удэ бушует пять пожаров. "Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе. МЧС, ГО ЧС все подняты", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)