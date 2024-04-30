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На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома
На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома - РИА Новости, 30.04.2024
На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома
Жилые дома горят на окраине Улан-Удэ, идет эвакуация людей, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:34
2024-04-30T18:34
2024-04-30T18:58
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. Жилые дома горят на окраине Улан-Удэ, идет эвакуация людей, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков."На Бурводе возгорание жилых домов. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанская. На месте работают специалисты, сотрудники МЧС и ГО и ЧС. Тушат возгорание. Идет эвакуация людей", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, в Улан-Удэ бушует пять пожаров. "Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе. МЧС, ГО ЧС все подняты", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома
Шутенков: на окраине Улан-Удэ горят жилые дома, идет эвакуация