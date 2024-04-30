https://ria.ru/20240430/pozhar-1943193992.html

В Подмосковье тушат пожар в промзоне

В Подмосковье тушат пожар в промзоне - РИА Новости, 30.04.2024

В Подмосковье тушат пожар в промзоне

Спасатели тушат пожар на площади 150 "квадратов" в промзоне в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:19

2024-04-30T18:19

2024-04-30T18:23

московская область (подмосковье)

королев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 150 "квадратов" в промзоне в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.В ведомстве добавили, что пожар произошел на территории промзоны по адресу: городской округ Королев, Ярославский проезд, д. 11."Здание одноэтажное, кирпичное, горение на площади 150 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

московская область (подмосковье)

королев

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московская область (подмосковье), королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия