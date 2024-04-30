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В Подмосковье тушат пожар в промзоне
В Подмосковье тушат пожар в промзоне - РИА Новости, 30.04.2024
В Подмосковье тушат пожар в промзоне
Спасатели тушат пожар на площади 150 "квадратов" в промзоне в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:19
2024-04-30T18:19
2024-04-30T18:23
московская область (подмосковье)
королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 150 "квадратов" в промзоне в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.В ведомстве добавили, что пожар произошел на территории промзоны по адресу: городской округ Королев, Ярославский проезд, д. 11."Здание одноэтажное, кирпичное, горение на площади 150 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
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московская область (подмосковье), королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Подмосковье тушат пожар в промзоне
В подмосковном Королеве тушат пожар в промзоне на площади 150 "квадратов"