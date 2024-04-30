Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 30.04.2024 (обновлено: 13:01 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943127958.html
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом
Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:19
2024-04-30T13:01
происшествия
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
россия
раменский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943126635_0:286:473:552_1920x0_80_0_0_174d8d2a32ac196166cd8771e329bd9f.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "На месте пожара в Подмосковье объявлена локализация на площади 2000 квадратных метров Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.Склад с полиэтиленом загорелся на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек. По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
московская область (подмосковье)
россия
раменский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на складе в Раменском округе
Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура&
2024-04-30T11:19
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943126635_0:242:473:597_1920x0_80_0_0_293a4ea507a80b26b45a5a0509579e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Россия, Раменский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом

МЧС: пожар на складе в Раменском локализовали на площади 2000 квадратных метров

© Прокуратура Московской области/TelegramМесто пожара на складе в подмосковном Раменском
Место пожара на складе в подмосковном Раменском
© Прокуратура Московской области/Telegram
Место пожара на складе в подмосковном Раменском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На месте пожара в Подмосковье объявлена локализация на площади 2000 квадратных метров Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.
Склад с полиэтиленом загорелся на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек.
По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.
Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
12 декабря 2023, 22:58
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)РоссияРаменскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала