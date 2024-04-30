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В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом

В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024

В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом

Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:19

2024-04-30T11:19

2024-04-30T13:01

происшествия

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

россия

раменский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "На месте пожара в Подмосковье объявлена локализация на площади 2000 квадратных метров Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.Склад с полиэтиленом загорелся на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек. По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

московская область (подмосковье)

россия

раменский

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Пожар на складе в Раменском округе Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура& 2024-04-30T11:19 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)