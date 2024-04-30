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В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом
Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:19
2024-04-30T11:19
2024-04-30T13:01
происшествия
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
россия
раменский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном поселке в Раменском локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "На месте пожара в Подмосковье объявлена локализация на площади 2000 квадратных метров Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.Склад с полиэтиленом загорелся на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек. По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
московская область (подмосковье)
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раменский
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Пожар на складе в Раменском округе
Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура&
2024-04-30T11:19
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Россия, Раменский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали пожар на складе с полиэтиленом
МЧС: пожар на складе в Раменском локализовали на площади 2000 квадратных метров