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В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом

В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024

В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом

В поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:29

2024-04-30T10:29

2024-04-30T13:03

раменское

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале."Сообщение о пожаре поступило по адресу: городской округ Раменский, поселок РАОС <...> Было установлено, что происходит горение складского помещения. Внутри склада находятся пластиковые трубы", — говорится в релизе.По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, добавили в ведомстве.На месте работают порядка 70 человек и 22 единицы техники.Площадь пожара достигла 2,3 тысячи квадратных метров, заявили в подмосковной прокуратуре. Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.Примерно в 11:10 в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать. Пожарные ликвидировали открытое горение, идет проливка и разборка конструкций.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

раменское

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)