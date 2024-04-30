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В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024
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10:29 30.04.2024 (обновлено: 13:03 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943121062.html
В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом
В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом - РИА Новости, 30.04.2024
В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом
В поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:29
2024-04-30T13:03
раменское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале."Сообщение о пожаре поступило по адресу: городской округ Раменский, поселок РАОС &lt;...&gt; Было установлено, что происходит горение складского помещения. Внутри склада находятся пластиковые трубы", — говорится в релизе.По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, добавили в ведомстве.На месте работают порядка 70 человек и 22 единицы техники.Площадь пожара достигла 2,3 тысячи квадратных метров, заявили в подмосковной прокуратуре. Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.Примерно в 11:10 в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать. Пожарные ликвидировали открытое горение, идет проливка и разборка конструкций.
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раменское
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РИА Новости
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Пожар на складе в Раменском округе
Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура&
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раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)
Раменское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом

В Раменском загорелся склад с полиэтиленом, люди из здания эвакуировались

© Фото из соцсетейПожар на складе пластиковых труб в Раменском. 30 апреля 2024
Пожар на складе пластиковых труб в Раменском. 30 апреля 2024
© Фото из соцсетей
Пожар на складе пластиковых труб в Раменском. 30 апреля 2024
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: городской округ Раменский, поселок РАОС <...> Было установлено, что происходит горение складского помещения. Внутри склада находятся пластиковые трубы", — говорится в релизе.
По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, добавили в ведомстве.
На месте работают порядка 70 человек и 22 единицы техники.
Площадь пожара достигла 2,3 тысячи квадратных метров, заявили в подмосковной прокуратуре. Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки.
Примерно в 11:10 в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать. Пожарные ликвидировали открытое горение, идет проливка и разборка конструкций.
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РаменскоеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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